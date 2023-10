המערכה מבלבלת, ערפל הקרב עוד כאן ושום דבר לא לגמרי ברור. גם של חיילינו האמיצים בשטח, אבל גם בזירת ההסברה העולמית. אז עשינו סדר: מי איתנו, מי נגדנו ומי מנסה לשמור על נייטרליות במערכה התקשורתית - וגילינו שהתמיכה בישראל נרחבת יותר מאי פעם, אבל יש גם כאלה שבוחרים לתמוך בצד השני.

גל גדות

נו, ברור שגל היא משלנו, למרות שהיו כמה שכעסו על התפקוד שלה ברשת בזמן המלחמה (היי אופירה). כחלק ממבול הפוסטים שלה שיתפה גדות גם אחד כללי שכואב את מותם של חפים מפשע – בישראל ובעזה, מה שהכעיס במיוחד את אסייג. גל ענתה לה בסטורי והבהירה שכוונותיה טהורות, והיא מעלה כל העת סרטונים ותמונות של חטופים ומנסה לעזור בכל דרך שהיא יכולה.

דוויין (דה רוק) ג'ונסון

עם 392 מיליון עוקבים, דה רוק הוא האדם החמישי הכי נעקב באינסטגרם - והוא גם תומך בישראל. ב-11 באוקטובר שיתף השחקן, המפיק והמתאגרף לשעבר פוסט ארוך שבו חיזק את ישראל וסיפר שהוא חש בחילה מ"הרצח האכזרי והחטיפה של יהודים".

קים קרדשיאן

גם קים קרדשיאן אזרה אומץ ופרסמה בחשבון האינסטגרם שלה הצהרה שבה כתבה שהיא תומכת במשפחתה וחבריה היהודים ויוצאת נגד טרוריזם ורצח של אזרחים, ישראלים ופלסטינים כאחד. על הדרך היא גם הזכירה את הטיהור האתני של העם הארמני.

קריס ג'נר, קלואי קרדשיאן, קורטני קרדשיאן וקייטלין ג'נר

סליחה מראש בפני שאר בנות משפחת קרדשיאן-ג'נר שצריכות להצטופף בקטגורייה אחת, אבל אלו זמני מלחמה וכולנו עושים הקרבות. רוב בנות המשפחה התייצבו לצד ישראל ושיתפו פוסטים שמגנים את מעשי חמאס. משפחת קרדשיאן | צילום: Photo by Jamie McCarthyGetty Images for Yeezy Season 3

ג'רי סיינפלד

הקומיקאי היהודי שיתף כי הוא גר בקיבוץ כשהיה בן 16, והודה כי ליבו נשבר מהתקיפות ומהזוועות שהתרחשו בישראל. הוא קינח ב"אני תמיד אעמוד לצד ישראל והעם היהודי".

שרה סילברמן

הקומיקאית היהודייה שיתפה בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר) כי אחותה ואחייניה נמצאים בארץ. "הם מפגינים נגד ביבי כבר חודשים. הם נלחמים על פתרון שתי המדינות. ישראלים הם יהודים וערבים וכל הצבעים. יש בזה המון מורכבות, אבל אל תטעו – חמאס הוא ארגון טרור שמטרתו היא להרוג את כל היהודים. העולם הזה שובר לי את הלב".

My sister and nieces and nephews are there. They’ve been protesting BIBI for months. Fight for a two state solution. Israelis are Jews and Arabs and all colors. There is so much complexity to this. But make NO MISTAKE Hamas is a terror organization who’s mission statement is kill… https://t.co/RzfeXk13Vr