רוסלנה רודינה הלכה לפני כמה שבועות לבנק ושברה את חשבון החיסכון שלה. רק לאחרונה היא נפרדה מהמשקיע שתמך בהקמת מותג האופנה החדש שלה, פירקה את השותפות והחליטה ללכת על זה לגמרי לבד. אבל מהר מאוד היא גילתה שכדי לייצר ולשווק ביגוד צריך הרבה מאוד כסף. "אי אפשר לדעת באיזה סכומים הדברים יכולים להסתיים", היא אומרת. "את נערכת לסכום מסוים, ואז בום, יש עבודה ויש תפירה, ומה, רגע, איך יצא את כל הדבר הזה?".

ההשקעה הייתה גבוהה יותר ממה שתכננת?

"תראי, לא התפשרתי על איכות. הזמנתי מחו"ל חליפות של המותגים הכי גדולים, ופשוט הלכתי עם הבד לספק ואמרתי לו, 'את זה אני רוצה'. אז אין מה לעשות, אני צריכה לשלם. אמרתי לספקים, 'רגע, תנו לי כמה ימים'. אמרו לי, 'לא, אנחנו בסוף שנה, את חייבת לשלם עכשיו'. אמא, פתחתי את החסכונות שלי. לא הייתה לי ברירה. אני מקווה שזה ירוץ-ירוץ, כי אני משקיעה פה את נשמתי".

הטלפון על שקט רק כשאני הולכת לישון

הנשמה של רודינה (34) מושקעת ב-RURO, קולקציית בגדי בייסיק יוניסקס שכוללת פוטרים וקפוצ'ונים. בנוסף היא מוציאה כבר כמה שנים מדי קיץ קולקציית בגדי ים הנושאת את שמה, ובקרוב היא עומדת להשיק תחת המותג גם בושם ומוצרים נוספים. לאחר מספר ניסיונות עם שותפים ומשקיעים הרגישה רודינה שבעל המאה הוא גם בעל הדעה, והבינה שהיא לא מוכנה להתפשר. "הרי זאת אני, זה החלום שלי, אלה הדגמים שלי", היא מסבירה. "בעלי אמר לי, 'רוס, מה את צריכה שותפים? את משקיעה את כולך, ובסוף את לא באמת מרוויחה מזה. קחי את הניסיון שלך, תהיי בשליטה ותעשי את זה נכון'. וזה מה שעשיתי".

אז עכשיו את עושה הכל לבד?

"אני מפיקה, מצטלמת, מצלמת, עורכת את התמונות. אנשים חושבים שבגלל שיש לי את השם, אז מספיק שאני אעלה תמונה לאינסטגרם וזהו, כל הסחורה תימכר. זה לא ככה, צריך להשקיע בפרסום. אני כל היום עובדת על האינסטגרם, 24/7". טוטאל לוק: בוטיק ורנר | טי שרט לבנה: ruro המותג של רוסלנה | צילום: שי תמיר

רודינה עובדת באינסטגרם גם כמשפיענית. היא מחזיקה חשבון עם 820 אלף עוקבים, מעלה סטוריז על בסיס יום-יומי ומשתכרת משיתופי פעולה מסחריים. "לא האמנתי שאפשר לעשות ככה כסף באינסטגרם. זה מטורף", היא מודה. "פעם אמרתי, 'יואו, אין לי כוח עכשיו להעלות 3–4 סטוריז ביום', אבל זאת העבודה. כמו שבר רפאלי אמרה פעם שהיא לא תפתח טיקטוק, והיא פתחה – גם אני פעם חשבתי שזה פתטי, והיום אני אומרת, 'עושים מזה כסף. אז אני פתטית'".

זו עבודה קשה?

"זה לוקח ממני הרבה זמן. מעבר לאינסטגרם אני אמא, ויש לי את העסק, וגם כל היום משק בית. לפעמים אני מוצאת את עצמי נכנסת באחת בלילה למיטה אחרי שסיימתי את כל היום, ואני אומרת, 'רגע, נשאר לי עוד אינסטגרם לעשות'".

קשוח.

"אני לא יכולה להתלונן על זה. זה הכסף הקל, כמו שאומרים. תראי לי היום אנשים שיכולים להרוויח את הסכומים שאנחנו מרוויחים באינסטגרם".

איך את מצליחה לאזן בין העבודה הזו סביב השעון לבין חיי המשפחה?

"לפעמים, כשאני עם הבן שלי, אני אומרת, 'אולי אני אקח לי שעתיים ואשים את הטלפון בצד'. וגם אז אני מדי פעם בודקת, 'או-קיי, רגוע'. את כל הזמן עם היד על הדופק".

ובזמן הזוגי שלך עם בעלך?

"אני ובעלי נפגשים רק בערב. רואים ביחד 'הישרדות', וזהו. בעלי ב-22:30 ישן".

ואז מניחים את הטלפון בצד?

"בעלי עצמאי, גם אצלו יכולות להיכנס עבודות פתאום בערב. כמובן שאם אנחנו עכשיו באיזה משהו רומנטי ואינטימי אז אין סיכוי. אבל לא מפריע לי, באמת. זה כבר כל כך השתלב בחיים שלנו שהטלפון שלי על שקט רק כשאני הולכת לישון". טי שירט: ruro המותג של רוסלנה | ג׳ינס: acne studio | ג'קט: בוטיק ורנר | צילום: שי תמיר

נשמה, אנחנו לא בהוליווד

רודינה, שעלתה לישראל מאוקראינה בגיל 9 וגדלה בחדרה, זכתה בגיל 15 בתואר מלכת היופי של עירה והייתה דוגמנית מתחילה כשהחלה לצאת עם אייל גולן ב-2012. חמש שנים היא הייתה בת הזוג של גולן, והיא ילדה את בנם המשותף, יאן (8). לפני כשנה וחצי נישאה לבן זוגה בחמש השנים האחרונות, איתי פז, איש נדל"ן ותיווך. במהלך השנים, במקביל לעבודתה כדוגמנית, השתתפה רודינה במספר תוכניות ריאליטי ושיחקה בכמה תפקידים דרמטיים בטלוויזיה.

איך את מגדירה את עצמך?

"רוסלנה. לא יודעת, זה פרסונה. אני אמא, דוגמנית, שחקנית, אשת עסקים. לא בא לי עכשיו שיגדירו אותי רק כרוסלנה הדוגמנית".

נפרדת מסוכנות יולי אחרי הרבה מאוד שנים.

"כשאת רוצה דברים חדשים והצד השני עדיין לא חושב על דברים חדשים, אז יש התנגשות".

איזה דברים חדשים את רוצה?

"אני מתה על משחק. בגלל שיש לי תדמית של סובייטית חזקה ורצינית, לא יודעים שאני שטותניקית, שאני מצחיקה, שיש לי הומור ושאני יכולה לעשות דמויות קומיות. נורא קשה להיכנס לתחום הזה, והרגשתי שלא מספיק נותנים לי את ההזדמנות. אמרתי שאני חייבת ללכת למקום שיילחם עליי בדבר הזה, שייתנו לי אפשרויות לקבל כמה שיותר תפקידים. במשחק אני נהנית וואו, אני רוצה לתת לזה פוש".

איזה מהעיסוקים שלך מכניס לך היום הכי הרבה כסף?

"הטלוויזיה, קמפיינים. Never say never, אבל תוכניות ריאליטי נראה לי שדי. לא בא לי להיות ברמה גבוהה של חשיפה. 'רוקדים עם כוכבים', נגיד, זה משהו מאתגר, כיפי. הייתי רקדנית כשהייתי ילדה".

יש דיבור חזק על זה שאת האננס ב"הזמר במסכה".

"זה מחמיא לי ברמות. חלק מהחברים כתבו אותי בטלפון כ'אננס'".

אולי "המירוץ למיליון" עם בעלך?

"אין סיכוי, אולי הוא יסכים עם מסכה. כשהתחלנו לצאת הציעו לו קמפיין של קוקה קולה – לו, לי בחיים לא הציעו קמפיין של קוקה קולה – בחצי מיליון שקל. החצוף אומר, 'חייבים לראות אותי?'. אמרתי לו, 'אז מה יראו, את הפקק? כן, חייבים'. לא עשה. הוא אמר ששום מחיר לא ייקח לו את החופש".

זה קיצוני שאדם כזה בזוגיות איתך, אישה מאוד מפורסמת.

"כשהתחלנו לצאת הוא היה אומר לי, 'אני איתך למקומות פומביים לא יוצא'. חלק מהריבים הראשונים שלנו היו על זה. הייתי אומרת לו, 'מה יש לך, אתה מתבייש?', והוא היה עונה, 'אני לא מסוגל שירדפו אחריי צלמים'. אמרתי לו, 'נשמה, אנחנו לא בהוליווד. לא ירדפו אחריי אם אני סתם אלך ברחוב'. הוא לא הבין את העבודה, ארבעה חודשים לא יצאנו מהבית. אחרי חודש נפרדנו, זה היה חלק מהנושא. הוא אמר, 'אני לא יודע איך אני מכיל את הדבר הזה'. אבל הנה, הוכחתי לו שאפשר". חליפה: עמנואל | צילום: שי תמיר

אנשים יודעים שהוא בעלך?

"הוא בחיים לא משתמש בזה. לפעמים אני אומרת לו, 'למה? אם יש לך מישהו קשה שאתה לא מצליח להגיע אליו, זו לא בושה. אנחנו נשואים'. אבל אין, בעלי – יש לו פה, הוא יכול למכור לך מסטיק. הוא באמת טוב במה שהוא עושה, והוא גם נורא מצליח. אבל כן, הוא סולד מהפרסום. אנחנו יושבים במסעדה, חברים מגיעים, איך שמישהו שולף מצלמה הוא הולך לצד, מעשן סיגריה. 'סיימתם לצלם? עכשיו אפשר לשבת?', כזה. הבנתי מההורים שלו שגם בילדות הוא לא אהב להיות במרכז העניינים, אף פעם לא אהב שמצלמים אותו".

הוא שקט? ביישן?

"הוא לא ביישן בכלל. אמרתי לו, 'אתה יודע שאתה דמות לטלוויזיה. אם היית בריאליטי, וואו, אנשים היו מתעלפים עליך'. הוא טיפוס".

יש לו קשר עם אייל?

"לא ברמת הטלפון, אבל כשאני בחו"ל אז איתי מסיע את יאן אל אייל, ולהפך. כל הזמן שואלים אותי, 'מה, לא מפריע לו הצל?'. זה לא צל. הוא ידע לאן הוא נכנס".

הוא לא קנאי?

"לא, אין לו סיבה. הוא תמיד אומר לי, 'רוס, תפסיקי להתייחס למה שכותבים. אני ואת יודעים מה יש בינינו. כל המסביב לא מעניין אותי'".

היה הסיפור עם סוסינה, כוכב הסרט "365 ימים" שהגיע לישראל. הצטלמת איתו באירוע והיו גולשים שצקצקו שאת אישה נשואה.

"יש מפגשים כאלה כל הזמן, 'ההוא הגיע מחו"ל, רוצה לבוא?'. בדרך כלל אני לא הולכת. האבסורד הוא שבאותו ערב חזרתי הביתה ב-19:30 גמורה מיום צילומים. קיבלתי הודעה שעושים לסוסינה ארוחת ערב וחשוב שאגיע, כי הבחור הזה הגיע עם צלם שמצלם את כל הדוגמניות של 'ויקטוריה'ס סיקרט' ועם הבחורה שאחראית לשערים של 'ווג'. ואז בעלי אומר לי, 'את בחיים לא מנצלת את הקשרים שלך, תעשי סיבוב שעה וחצי ותחזרי הביתה'. אם אנשים היו יודעים שבכלל הוא זה ששכנע אותי ללכת לדבר הזה".

את מוצאת את עצמך נפגעת מתגובות של גולשים?

"לפעמים אני מגיבה. יש לנו קבוצה של עשר בנות והן צוחקות עליי, 'הנה, חדרה יצאה'". טוטאל לוק: בוטיק ורנר | טי שרט לבנה: ruro המותג של רוסלנה | צילום: שי תמיר

אני עובדת במסעדה ביתית

חיי הרשת של רודינה מלאים ונוכחים עד כדי כך שלעתים היא צריכה תזכורת היכן מתקיימים החיים האמיתיים. "לפני חודש התקשרו לסוכן שלי, לשאול אם איתי ואני ביחד. למה? 'כי לא רואים את בעלך'. אני מעלה כל הזמן תמונות מבילויים, ובעלי יכול להיות איתי באותו בילוי, אבל לא העליתי אותו, העליתי שולחן. בעלי אמר לי, 'תראי כמה העולם הזה מעוות, אם לא רואים אותי באינסטגרם שלך אז אני לא קשור לחיים שלך. זו פאקינג אפליקציה'. זו הרי שנייה אחת מ-24 שעות, ותראי איזו השפעה יש לזה".

איך החיבור בין יאן לאיתי?

"ליאן יש אבא שהוא שרוף עליו והם נפגשים המון והם ביחסים מדהימים, אבל אם לא היה לו אבא בתמונה, הוא היה יכול לקרוא לאיתי אבא. לפעמים הוא משתף את איתי יותר מאשר אותי ואת אייל. הוא מרגיש איתו לפעמים יותר בנוח כי הוא יודע שהוא לא אבא שלו, אז הוא לא יכעס עליו או ישפוט אותו".

איתי גידל אותו מגיל די צעיר.

"כשיאן היה בן שנתיים ושלושה חודשים הייתי יכולה ללכת לצילומים או לחזרות ואיתי היה נשאר איתו שעות, משחק איתו, מאכיל ומקלח אותו. היום אני כבר חופשי הולכת, חוזרת, אבל פעם לא היה לי נעים. הייתי אומרת, 'אתה יכול לשמור עליו?', והוא היה עונה לי, 'תגידי, את מפגרת? מה זה השאלה הזאת? אני מרגיש שהוא שלי כמו שהוא שלך'". גולף: בוטיק ורנר | צילום: שי תמיר

יאן ישן בבית כל יום?

"כן. בימי שני ורביעי הוא הולך לאייל, אבל אני מחזירה אותו בערב כי יש לו בית ספר. בכל סופ"ש שני הוא ישן אצל אייל".

הילדים בסביבה שלו יודעים שהוא הבן של אייל גולן?

"יש הרבה ילדים שמתלהבים מזה ונורא רוצים את החברה שלו. הפחד שלי כאמא זה שיהיו גם ילדים שפחות יתחברו אלינו ואולי יציקו לו. בשבת אחת הוא נסע לאמא שלי, והיא לקחה אותו לשחק כדורסל במגרש והיו שם עוד ילדים. היא שאלה אותו, 'אמרת להם הבן של מי אתה?', אז הוא אמר לה, 'לא, בשביל מה? אחר כך הם יבקשו להצטלם איתי, לא רוצה'. גם יאן שונא להצטלם, הוא שונא את תשומת הלב".

אוי, זה מזכיר מישהו.

"יש הרבה דברים שהוא לוקח מאיתי. אני אומרת יואו, רק שלא יצא לי ככה, כי יהיה לי קשה. הם דומים גם באוכל. בעלי הכי קשה בארץ באוכל, הוא אוכל דברים נורא ספציפיים, של ילדים. מספיק שתשימי אפילו חתיכה קטנה של שום ו'לא טעים לי'".

את מבשלת לו כל יום?

"כן. אני עובדת במסעדה ביתית. הוא ויאן, יש להם רצונות. אני עושה צהריים וארוחת ערב. עכשיו כל אחד רוצה משהו אחר, איתי רוצה ספגטי דק-דק ויאן רוצה פסטה פנה. הוא אומר לי, 'את מכינה לי את הפסטה, את לא מחממת לי, נכון? כי פסטה מאתמול – לא טעים'. אמרתי, 'מה, אני רותי ברודו? מה קורה פה?'. ואף אחד לא יעזור לי שם בכלים".

יש לך עזרה בבית?

"איתי עוזר לי. הוא עושה כביסות, מסדר את הגינה. אבל הכלים אצלי חוגגים. אני לא נוגעת במדיח, כי אני בן אדם שצריך לעשות כמה דברים באותו זמן. אם עכשיו אני צריכה לצאת ויש לי רבע שעה, אז אני אתקלח אבל קודם אעשה תה כדי שבינתיים הוא יקרר את עצמו עד שאסיים להתקלח. כל התהליך של המדיח לוקח שלוש שעות. בשלוש שעות את שוטפת 200 פעם". טי שירט: ruro המותג של רוסלנה | ג׳ינס: acne studio | צילום: שי תמיר

מפחדת שייקחו לי את האוכל

פז ורודינה חיים עם יאן בבית פרטי ברמת גן. היא מספרת בגאווה שהילד מנגן בפנסתר, משחק כדורסל ומצטיין בחשבון, אנגלית וערבית.

את מחנכת בחינוך סובייטי?

"כן. יאן מנומס, הוא לא מהילדים שישתטחו על הרצפה ויפזרו ויזרקו ויקללו. אוי ואבוי אם הוא מקלל או מרים את הטון שלו, אוי ואבוי לו. אתמול הוא נורא התעצבן, ואמרתי לו, 'יאן, זו פעם ראשונה ואחרונה שאתה מרים עליי את הקול שלך'. אז הוא אומר לי, 'טוב!'. הסתכלתי עליו, 'יאן, או-קיי?'. דממה. לא עשיתי יותר מזה, פשוט יצאתי מהחדר".

ואז?

"חזרתי, כי יש לי מצפון. חייבת להגיד לילה טוב, חיבוק וזה, לא לתת לו תחושה שהוא הולך לישון בזה. ואז אני באה לצאת והוא אומר לי, 'אמא, אני מצטער שהרמתי עלייך את הקול'".

ילד טוב.

"אין חמוד כזה. היה לי נורא קשה איתו כשהוא היה תינוק, הוא תמיד היה צורח, אבל מגיל 3 – בובה. באמת. אני לוקחת אותו איתי לכל מקום, אימונים, חברות. הוא אף פעם לא מפריע לי והוא גם מקשיב, לא מתנגד".

ואיזו אמא את?

"חרדתית, אבל אני לא מראה את זה. קראו לי לשיחה בבית הספר, אמרו שאני צריכה לשחרר יותר, שיש ילדים בגילו שהולכים לבד לבית ספר. אני לא מרגישה שהוא בשל, אין סיכוי. אז אמרו, 'או-קיי, תלכי איתו אבל לא יד ביד. שהוא ילך מקדימה ואת מאחורה'".

מה עשית?

"התייעצתי עם חברה, היא אמרה לי, 'עזבי אותך, אני עם הבן שלי עד גיל 12 חיבוקים. הבנים גם ככה הולכים מהר, תיהני, תחבקי, תחזיקי אותו יד ביד, מה שצריך'".

אולי את מגוננת עליו כי הוא ילד יחיד.

"אולי. כל האמהות אמרו לי, 'לא תהיי ככה כשיהיה לך עוד ילד'".

שואלים אותך הרבה מתי יהיה עוד ילד?

"מלא שואלים. כשיהיה ילד, יידעו. מן הסתם התחתנו בשביל להקים משפחה, אבל יש תקופות עמוסות יותר בחיים. הייתה תקופה שהייתי בטוחה שאולי זה הזמן, אבל זה עדיין לא קרה והכל טוב. אנחנו כן על זה, אבל לא ברמה שאני בחרדה. אני יודעת שאני רוצה בסך הכל שלושה ילדים".

איתי מוכן?

"וואי, איתי מוכן מזמן. אולי בגלל שכבר יש לי ילד אני לוקחת קצת יותר את הזמן, וגם נכנסתי עכשיו לעסק וזה לחץ. בסופו של דבר אני גם נכנסת למיטה בשעות שבעלי כבר ישן, אז אין כזה סנכרון כרגע".

כל הזמן יש שמועות שאת בהיריון, אומרים שיש לך בטן. איך את מתמודדת עם זה?

"כל הזמן! אז יצאה קצת בטן, אז מה? יש זוויות צילום, אכלתי לפני איזה שווארמה, שניצל... בגלל שאני קטנה רואים הכל, ישר מתנפחת לי הבטן. יהיה לי פיפי, תהיה לי בטן".

את אוכלת מה שבא לך?

"הכל. לפעמים המאמנת אומרת לי, 'רוס, את רוצה ריבועים, אבל איפה, חיים שלי, אם את מטגנת לי שניצל?'. אני בשמונה בבוקר יכולה לפתוח חלה עם קציצות בפנים. זה גנטי, אני לא יכולה להשמין. אמא שלי שקלה 50 קילו כל החיים, עד גיל 48. היום היא בת 56 ובא לה למות, היא אומרת, 'יא אללה, כל החיים נלחמנו בזה, והנה הגענו לגיל שזה נתקע'".

את מפחדת שתגיעי לגיל שלא תוכלי לאכול מה שאת רוצה?

"כן, אני לא יודעת אם אני אעמוד בזה. המשפחה שלי הייתה בשואה, יכול להיות שיש משהו בתת-מודע שאני מפחדת שייקחו לי את האוכל. כשאת נכנסת אליי הביתה את רואה שהכל מלא-מלא שימורים. למה? מפחדת שלא יהיה". טוטאל לוק: בוטיק ורנר | טי שרט לבנה: ruro המותג של רוסלנה | צילום: שי תמיר

ידעתי שזה לא יימשך לנצח

אם לשפוט על סמך השיתופים ברשתות החברתיות, נראה שרודינה והאקס גולן בקשר חברי וקרוב. "מאוד", היא מאשרת. "כשנפרדנו היה בינינו מתח, עקיצות וכזה, אבל אחרי שפתרנו את העניין המשפטי שמנו את הדברים בצד. שחררנו, אמרנו, 'מה עכשיו, אנחנו כבר מזמן לא ביחד, די, יש פה ילד'. על מה יש לריב? על מה האנרגיות האלה? הרי בסוף אני והוא משלמים על זה מחיר. נשבעת לך שהיום אנחנו ביחסים מדהימים. לא אגיד עכשיו חברים הכי טובים, אבל כן חברים. הוא יכול להתייעץ איתי על דברים, אני מתייעצת איתו על דברים. אנחנו בקשר יום-יומי".

לפני כשבועיים שאל אותה גולש באינסטגרם אם היא ואילנית לוי חברות, ורודינה ענתה תשובה יפה וכנה. "אילנית היא אישיות מדהימה, ותמיד שם לתת עצה", כתבה. "היא קיבלה אותי בזרועות פתוחות לפני 11 שנה, ומאז אנחנו שומרות על קשר מדהים. אז חברות אנחנו לא, אבל נגיד שזה הכי קרוב לזה". במהרה הופיע הציטוט במדורי הרכילות, עם הכותרת "חברות אנחנו לא".

את כתבת מאוד יפה, והכותרת הייתה הזויה.

"זה נורא עצבן אותי, אבל אמרתי, 'הפעם אני סותמת כדי לא להעצים את זה, לא לתת לזה במה'. אילנית ואני בקשר כמעט יום-יומי באינסטגרם, אני שרופה עליה. הילדים שלנו גדלים ביחד. תמיד ניסו לסכסך בינינו, אז מספיק שיש איזו פרצה, ישר ייקחו כותרת. זה אף פעם לא מצליח להם, כי אין, עם אילנית זה לא משהו שאפשר להרוס".

את חושבת שתגיעי פעם למצב כזה עם דניאל?

"אני חושבת שלא. ביני ובין דניאל אף פעם לא היה את החיבור שיש לי עם אילנית. אם זה לא נבנה עד עכשיו, זה לא משהו שיכול לקרות".

זה לא חשוב לך? בכל זאת הילדים שלכן אחים.

"נכון. נפגשים, ואם מחר אחד האחים ירצה לישון אצלי, בשמחה, הכל טוב. אבל לי ולה אין קשר. בתקופה שאייל והיא היו ביחד, הייתי משתפת דברים שעלו אצלה באינסטגרם. היא הייתה מעלה תמונות של יאן, וזה הבן שלי, מן הסתם אני אשתף. היה המשחק הזה, אבל לא מעבר לזה".

כמה חשוב לך הקשר של יאן עם האחים שלו?

"הם נפגשים בכל שני ורביעי ובכל שבת שנייה כשהם אצל אייל. יאן בחיים לא לבד שם. אמרתי לאייל, 'בימים שהילדים אצלך, תדאג שכולם ייפגשו. זה לא התפקיד שלנו להפגיש בין האחים. אתה יכול שיהיו לך עשר נשים, אז מה, אנחנו נתאגד כולנו ונתחיל להפגיש?'. אני לא אתחיל עכשיו לנסוע לרחובות ולאסוף איסופים מבתים. והוא עושה את זה". טי שירט: ruro המותג של רוסלנה | ג׳ינס: acne studio | ג'קט: בוטיק ורנר | צילום: שי תמיר

כשהסתכלת עשר שנים קדימה, לפני עשור, איפה ראית את עצמך?

"לפני עשור הייתי בת 24 וידעתי בלב שאני אהיה בפרק ב. לא יודעת להסביר את זה. תמיד איכשהו בתת-מודע נזהרתי, ידעתי בפנים שאולי זה לא יימשך לנצח".

ואיפה תהיי בעוד חמש שנים?

"אני אעשה אולי קצת טלוויזיה, אולי הנחיה. אבל צריך להניע את העסק, צריך שיהיה ביטחון כלכלי. כשבעלי ואני ראינו את הכתבה על נוכל הטינדר, אמרתי לו, 'אתה מבין למה אני כל החיים נלחמת להיות עצמאית?'. מחר הגבר נופל כלכלית, מה האישה עושה? פתאום אין לה כלום. גם אם את נמצאת במקום עם כסף – תלכי, תעבדי, שיהיו לך את הביטחון ואת ההכנסה שלך".

ולכן את מושקעת ככה במותג שלך?

"עם כל הכבוד לדוגמנות, תמיד דאגתי שיהיו לי עוד דברים שאני אעבוד בהם. לשרוד אני יודעת מאז שהייתי קטנה, והיום גם יש לי משפחה. אין סיכוי בעולם שאני אעביר חודש בלי הכנסה. אז אני בכל פעם מאתגרת את עצמי בדברים חדשים ומכניסה את עצמי לברוך, כמו שאומרים. אבל אני מנסה".

צילום: שי תמיר | סטיילינג: מאיה שרויאר | איפור: חן אלקבץ | שיער: אור צעירי | הפקה: אור-אל רבינוביץ

ייצוג רוסלנה: Inch מודלס