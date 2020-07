הדירה של השחקן אלון לוי נראית כמו בית מקדש עירוני קטן. על הקיר תלוי פוסטר גדול עם עשרת הדיברות. על הספה, על השידה ועל שולחן האוכל מפוזרים עשרות ספרי קודש ודת ומכל פינה בחדר נודף ריח קטורת. אחרי המתנה של דקה-שתיים מחוץ לדלת (סטיקרים: "תן חיוך הכל לטובה", "כאן מותר לנוח"), הוא מקבל אותי בחיוך מואר כשלגופו ציציות לבנות. אנחנו מתיישבים בקליניקה שהיא גם הסלון. כאן הוא פוגש את התלמידים שלו, את חלקם אתם מכירים. אבל לפני הניימדרופינג, חייבים לדבר על טבעת הנישואים. "אני נשוי לאהובי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים פה ביחד".

מה זאת אומרת?

"עשינו טקס חתונה בראש השנה. היינו רק שנינו, בבית שלנו".

מי הציע למי?

"אני מרגיש שהוא הציע לי מזמן ואני אמרתי כן בזמן שלי. לא הייתה שבירת כוס מן הסתם, אבל עשינו הכל חוץ מזה. קראנו את כל הברכות, שתינו יין, קידשנו, רקדנו".

קראנו? שתינו?

"צודקת. אני שתיתי וקידשתי", הוא צוחק. "אבל הוא היה איתי".

על תא הדואר שלך מופיע עוד שם של גבר ליד השם שלך, ככה אתה קורא לו?

"אה וואו, זה השם של בעל הדירה. הרבה מהדברים פה רשומים עליו אז השארתי, שידעו בדואר".

אז זה לא כינוי חיבה שאתה נותן לו.

"אני קורא לו אהובי, נשמה שלי והקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים גם בקול רם וגם לא".

שבע דקות בגן עדן

אלון לוי נחשב לאחד מכוכבי הנוער המבטיחים לפני עשור. הוא כיכב בתפקידים ראשיים בטלוויזיה ("הנפילים", "חשופים", "תמיד אותו חלום"), בסרטים ("התגנבות יחידים", "בננות"), ועל במת תיאטרון בית לסין. את הדיי-ג'וב כשחקן גיבה בנוכחות אינטנסיבית בחיי הלילה; הגיע בעקביות לאירועים מצולמים ויצא מדי ערב למועדונים. "אלו היו חמש שנים של חגיגה כזו", הוא אומר. "תקופה מלאה בעשיה, ביצירתיות ובכיף. התמקדתי בעיקר בלנסות להבין מי אני בתוך העולם".

מגי אזרזר: "לאלון ולי יש את אותה תפיסה שאין כמו הקדוש, אין עוד מלבדו. באימונים שלי הוא נותן לי לפעמים שבע דקות שלמות לדבר בקול רם עם הקדוש ברוך הוא, ובשיחה הזו נופלות עליי תובנות. אני מאמינה שכל בן אדם שנקלע בדרכי קשור לאל וככה הרבה יותר קל לי לחיות"

בגיל 21 יצא מהארון בפני חברים קרובים, בגיל 25 עשה את זה גם בתקשורת, והיה בין השחקנים הראשונים שחשפו את העדפתם המינית. מפורסמים כמו עברי לידר ואסי עזר עשו את הצעד לפניו, אבל הם הגיעו ממוזיקה והנחייה, בעוד שהשחקנים ב-2009 עדיין חששו מפגיעה בקריירה. "יש את הפחד שאם תצהיר על הנטיות המיניות שלך, לציבור יהיה קשה לראות אותך מגלם תפקיד סטרייטי", אמר בראיון ב-2009 להארץ. "אבל אף אחד לא יודע מה ההשלכות על הקריירה, כי אין תקדים".

היום הוא בן 35. רחוק ממי שהיה אבל עדיין שומר על קשר עם עולם המשחק דרך תלמידים מהתחום שעבורם הוא משמש מדריך רוחני. בהתאם למעמד, כל מי שפוגש אותו מתאר אדם כרזימטי, שליו עם אישיתו כובשת. לשיטה שפיתח הוא קורא "אימון האמונה", ומהותה לדבריו: לאמן את שריר ההודיה והשמחה ולהגיע להשלמה שהכל מהשם והכל לטובה. "הרבה לקוחות שלי הם שחקנים מהתעשייה המקומית. הם שומעים עליי מפה לאוזן. אני חושב שבגלל שהייתי חלק מהעולם הזה הם מרגישים בנוח".

שתיים מהלקוחות של לוי, שהסכימו לספר על המפגשים איתו, הן השחקניות מגי אזרזר ובת אל ברנשטיין (פפורה) שצועדות איתו כבר למעלה מחמש שנים. "אלון ואני למדנו יחד בבית ספר למשחק, היינו מכרים וזהו", מספרת אזרזר נלהבת. "אחרי הלימודים נפגשנו במקרה והבנתי שאני צריכה אותו, זה בקע לי מהנשמה. ראיתי אותו בבית של חבר ומשהו בו היה כל כך מרגיע, אפילו הדרך שבה הוא נושם. פניתי אליו בכנות ואמרתי לו שאני צריכה עזרה. בכל פעם שהייתי יוצאת מהאימון אצלו אמרתי לעצמי, אלוהים, איך חייתי כל כך הרבה שנים בלי ההבנה הזו והארגז כלים הזה. לאלון ולי יש את אותה תפיסה שאין כמו הקדוש, אין עוד מלבדו". מרגיש מבורך | צילום: רן יחזקאל

מה בעצם עושים במפגש כזה?

"באימונים שלי הוא נותן לי לפעמים שבע דקות שלמות לדבר בקול רם עם הקדוש ברוך הוא, ובשיחה הזו נופלות עליי תובנות. אני מאמינה שכל בן אדם שנקלע בדרכי קשור לאל וככה הרבה יותר קל לי לחיות. כולנו שליחים של האל".

"כל אימון אורך שעה", לוי מפרט. "שעה של שיחה של אחד על אחד, אנחנו משוחחים על הקשר של המטופל עם הבורא הטוב והמיטיב שבתוכו. בתוך זה יש כמה דקות של התבודדות כשאני משאיר את התלמיד בחדר כדי שידבר עם הבורא ויפתח איתו אינטימיות".

גם בורנשטיין מספרת שמאז שלוי נכנס לחייה היא מרגישה שקל לה יותר בעולם. "באימון אנחנו מחזקים את שרירי ההודיה והשמחה ואני לומדת להבין שהכל לטובה. תשמעי", היא צוחקת, "זה כמו שמאמן כושר תפקידו לחטב אותך חיצונית, המאמן הרוחני עוזר לי להיות בכושר לחיים. מה שיפה אצל אלון שהטיפול מתפתח, אנחנו לא ממשיכים לדבר על הפצעים שלי, אלא מוציאים פתרונות בתוך ההודיה והשמחה".

ואת השינוי הנפשי שעברת את זוקפת לזכות אלון.

"אני זוקפת את הכל לקדוש ברוך הוא. אלון הוא שליח מדהים של הבורא והוא זה שעוזר להתחבר. זו זכות שנפלה בחלקי להיתקל בו ולהיות חלק מהמסע הזה. מאז שאני אצל אלון הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא התפתח ואני מדברת איתו הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא הוא אחד האנשים שיחסי הציבור שלו הכי מועטים וזה חבל".

אלון, אתה סוג של גורו?

" ממש לא. אני מלמד את כולם לדבר עם הבורא כדי שלא יהפכו אותי או מישהו אחר לאלוהים אחרים. אני מלווה את התלמידים שלי בשלב מסוים בחיים ואז הם ממשיכים הלאה. חשוב לי שלא לייצר בי תלות, ואני תמיד שם לב לזה. התשובה נמצאת בתוך התלמידים. לא אצלי". אומר תודה כל יום | צילום: רן יחזקאל

(קליפ של לוי עם ההרכב "סודהביט")

אמא, אבא, תכירו

אז איך שחקן מצליח מגיע למצב שהוא מגלה את אלוהים, מטפל בעזרתו באחרים ומתחתן איתו? לוי גדל בקיבוץ גן שמואל, שלישי מבין חמישה אחים. בגיל 21, אחרי שירות קרבי בגדוד 50 של הנח"ל, הוא עבר לתל אביב, התקבל ללימודים בניסן נתיב וכבר בשנה הראשונה נבחר לתפקיד ראשי ב"הנפילים". התפקיד הביא עוד תפקיד והקריירה נסקה, אלא שלוי שם לב שמשהו לא יושב לו כמו שצריך. "הרגשתי שצריך להיות עוד שלב בהתפתחות האישית שלי, שאני עסוק יותר מדי בעשייה במקום להסתכל פנימה. הבנתי שהנשמה שלי רוצה ללכת למקום אחר".

יכול להיות שהחיבור לרוחני הגיע בעקבות משבר? לחץ ההצלחה?

"כל השנים היה בי את החיפוש הזה של משמעות ותכלית. גם כילד הייתי מדבר איתו ומבקש ממנו דברים כל ערב לפני השינה. לא חייתי באזור דתי אז לא פירשתי את זה כדת, אלא כילד שמדבר עם בורא עולם. תמיד הרגשתי מאוד מבורך".

הרגשת חריג?

"הרגשתי שאני אחר אבל לא הייתה לי שפה להסביר לי ולאחרים מה זה האחרות הזו. על פניו תמיד הייתי מאוד אהוב, תלמיד טוב ושחקן כדורסל מצטיין, אבל בחוויה הפנימית שלי משהו היה חסר. אחר כך בצבא הקשר שלי שלי אליו היה קרוב מתמיד. בגלל שהיו לי הרבה שמירות מצאתי את עצמי שוב ושוב מדבר איתו, שוב מבקש עזרה, והוא היה שם בשבילי". "תמיד חיפשתי את הקדוש ברוך הוא, אז עשיתי איזושהי השלכה על אנשים בשר ודם" | צילום: רן יחזקאל

"אני אומר תודה בצורה מפורטת. על זה שהתעוררתי, על האוויר, על זה שיש לי מים בברז, תודה על הקפה, על כל דבר. אבל זו לא דת"

בגיל 26, כשהוא בתהליך אינטנסיבי של חיפוש עצמי הוא פגש בנטאלי בן דוד, מי שייסדה את שיטת הסאטיה שמטרתה המוצהרת היא "ללמד ולאמן אנשים להיות חופשיים מתוך עצמם". לוי החל ללמוד בבית הספר שהקימה, קיבל הכשרה כמאמן ובהמשך פתח קליניקה משלו. מתוך השיטה שלה פיתח את שלו. "שילבתי בין הכלים שלמדתי משיטת הסאטיה לבין הכלים שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. יחד איתו הצלחתי ליצור איזון שבו האדם לומד להכיר את עצמו וגם לגלות את הבורא הטוב והמיטיב שבתוכו".

בערך בתקופה הזאת לוי התחיל להבחין שמערכת היחסים שלו משנה צורה. "הרגשתי שנוצר דיאלוג. שאני בשיח עם ישות שהיא נעלמת מהעין הגשמית אבל מדברת איתי ומוסרת לי כל הזמן מסרים של אהבה. הרגשתי שאני חוזר לילדות, שאני מדבר איתו כמו פעם, כמו לפני השינה, אבל אני ממש חווה התאהבות בדמות הזו".

בגיל 30 הוא נסע לטיול בניו-יורק וחווה לראשונה את מה שהוא תופס כהתגלות. "הסתובבתי בעיר עם ספר המיסטיקה 'שיחות עם אלוהים', ובאיזשהו שלב בספר מדברים על השיר What if god was one of us, ברגע שהגעתי לחלק הזה פתאום השמיעו בבית הקפה שישבתי בו את השיר. התחלתי לבכות. הבנתי שהבורא רוצה לשתף אותי בבדידות שלו. הוא רוצה פרטנר, הוא רוצה חבר. בכיתי דמעות של אהבה ואמרתי שאני יודע איך הוא מרגיש ואני רוצה את הקשר בינינו".

אז מה עושים? אומרים למשפחה "בואו תכירו את חבר שלי"?

"בהתחלה החברים והמשפחה חשבו שהשתגעתי, אבל לא הייתה להם עם זה בעיה כי הם ידעו שזה הופך אותי לאדם שמח וטוב".

אתה יודע שזה נשמע מטורלל.

"אני מבין מה את אומרת. אבל חשוב לי להסביר. בגלל שהבורא הוא מקור האהבה אז בעצם להתחתן עם הבורא זה אומר להתחתן עם האהבה. זה לראות את האהבה שקיימת בכל אדם. השימוש שלי עם המושג להתחתן זה בעצם הדרך שלי להסביר את ההתאהבות שלי בבריאה כולה. בכל אדם ובכל סיטואציה". "הרבה לקוחות שלי הם שחקנים מהתעשייה. בגלל שהייתי חלק מהעולם הזה הם מרגישים איתי בנוח" | צילום: רן יחזקאל

"תמיד חיפשתי את הקדוש ברוך הוא אז עשיתי איזושהי השלכה על אנשים בשר ודם. מבחינת משיכה מינית אני לא בעניין של בני האדם"

לא בעניין של בני האדם

לוי מגדיר את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא כזוגיות שמתנהלת כבר שבע שנים. הוא לא זוכר מתי הפעם שיצא עם יצור יותר גשמי. גם כשיצא מהארון תיאר זאת כיציאה רוחנית, "לא היו לי התנסויות עם גברים, אבל אחרי ביטול של מי שהייתי כל כך הרבה שנים, התחלתי לקבל ולאהוב את עצמי", אמר בראיון לאתר זה. היום יש לו גם הסבר: "תמיד חיפשתי את הקדוש ברוך הוא, אז עשיתי איזושהי השלכה על אנשים בשר ודם, להשליך את מה שהרגשתי על איזושהי דמות אנושית".

למה לצאת מהארון אם לדבר שאתה אוהב אין בכלל מין?

"יצאתי מהארון מבלי להתנסות בכלל במערכת יחסים עם גבר. אבל הרגשתי שייכות לקהילת הלהט"ב כי היה לי ממש צורך בקהילה, רציתי לדעת שיש עוד אנשים שהם אחרים כמוני".

החלפת את האהבה לגברים לאהבה לאלוהים, זה לא סוג של טיפול המרה עצמי?

"ממש לא. אני נגד טיפולי המרה. אני מאוד אוהב את הקהילה הלהט"בית. אני מרגיש שהתפקיד של הקהילה הזו הוא להטיב עם הבריאה. הקהילה הלהט"בית היא קהילה מבורכת והבורא אוהב אותנו אהבה אדירה".

אז אתה עדיין רואה את עצמך חלק מקהילת הלהט"ב.

"באיזשהו מקום כן, אבל אני קודם כל חלק מקהילת בני האדם. מבחינת משיכה מינית אני לא בעניין של בני האדם".

אם כך, מה זה אומר להיות בזוגיות עם האל?

"זה אומר כל היום לדבר איתו, לבקש עזרה ולהודות לו על הכל. זה אומר להיות כל היום במצב של תפילה וברכה, גם במחשבות וגם בקול רם. בכל ארוחת ערב אני משתף אותו באיך שעבר עליי היום. אני רוצה לברר איפה טעיתי ואיפה אני יכול להשתפר". " חשוב לי שלא לייצר בי תלות. התשובה נמצאת בתוך התלמידים. לא אצלי" | צילום: רן יחזקאל

הפרזנטור

למרות הציציות, ספרי הקודש, לוי מתעקש שהוא אינו דתי. "אני מחובר לתורת ישראל ולתנ"ך, ומשתדל לקיים את המצוות. כל בוקר אני עושה טקס של שעתיים שכולל סידור תפילה, תפילין ודיאלוג עם אלוהים. אני אומר תודה בצורה מפורטת. על זה שהתעוררתי, על האוויר, על זה שיש לי מים בברז, תודה על הקפה, על כל דבר. אבל זו לא דת. אין לאמונה שלי תבנית או זרם".

מצד שני, מבחינתו, לכל מצב ומקרה יש הסבר מלמעלה. הקורונה למשל, "היא הזמנה של הבורא לעצור את שגרת חייהם כדי לחזק את האמונה". תאונות דרכים, אלימות? "אני לא יכול להבין חשבונות שמיים של אחרים, אבל על עצמי אחפש להבין מה המסר שהבורא מנסה להעביר לי. הכל מהשם והכל לטובה".

זה נשמע שאתה מתנער מאחריות, בורח מהמציאות.

"זה דווקא להסכים לפגוש את המקומות הכואבים אבל לראות את המתנה בתוכם. היכולת להבין שכל מה שמגיע למרחב שלי הוא לטובתי. אני מפרש את האירועים בחיים בצורה שמייצרת רגשות של שמחה, הודיה ואהבה. זו לא התנערות, זה תהליך ריפוי".

ויש גם יצירה. החודש הוא השיק את סינגל חדש "קצה הארץ" (בעבר היה חלק מהרכב להקת הפופ בשם "סודהביט"), ראשון מתוך חמישה שעתידים לצאת. השירים כולם עוסקים, איך לא, באהבת הבורא. "גם כאן, המטרה שלי היא לעזור לאנשים לדבר עם הבורא דרך השירים".

אם גם יציעו לך לחזור לשחק, זו אופציה מבחינתך?

"במהלך השנים הגיעו אלי פניות לכל מיני דברים, אבל כרגע הלו"ז שלי מלא באימונים. אני לא יודע עדיין מה צופן העתיד, אני רואה את עצמי כפרזנטור של הקדוש ברוך הוא. אני אעשה רק דברים שאני חושב שהם לשם שמיים, ויכבדו את הקדוש ברוך הוא".

כשהשיחה מתקרבת לסופה, אנחנו מדברים קצת על פרסום הראיון. אני משתדלת בזהירות להכין אותו לתגובות שהוא עתיד לקבל. "לחששות טורדניים אני קורא יצר הרע. גם היום בבוקר קמתי עם פחד לגבי הראיון הזה. שאולי אגיד משהו לא במקום, משהו שישפטו אותי עליו אחר כך".

נשמע כמו פחד מאוד לגיטימי, זה לא יצר הרע.

"אבל אלו רק פחדים. אז אני מתחיל לדבר עם הבורא ומבקש ממנו שישמור עליי ושיעזור לי לראות את הדברים הטובים. אני יודע שהראיון הזה יהיה לשם שמיים. אין לי בעיה שיחשבו שהשתגעתי אבל אני מאוד חושש שמישהו יפרש לא נכון את הדברים שלי. אני לא בא לעורר פרובוקציות או לעשות בלאגן. אני בא לקרב לבבות".