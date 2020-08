עמרי בן נתן לא ישן כבר שלושה לילות. העיניים שלו אדומות, ובכל זאת יש בהן מן הברק שמסגיר התרגשות גדולה, התאהבות. קוראים לה לולו אנד קו, היא יוצרת התקהלות ומצטלמת נהדר לאינסטגרם, אך הפעם, בניגוד לרציניות הקודמות של בן נתן, היא לא דוגמנית. מערכת היחסים התובענית החדשה שלו היא עם בר קורנפלקס וגלידה חדש על שדרות רוטשילד בתל אביב, וזה אומר שחיי ההוללות של בן נתן, 34, כוללים כיום מזיגת קוקו פופס לפנות בוקר לקהל משולהב. לא בדיוק השקה נוצצת עם עדן פינס, גם לא משהו שמוליד אייטמים שמתכתבים עם תדמית הרווק שטופחה בשנה וחצי מאז שנפרדו, וזה לא באמת מזיז לו כרגע. "הרושם שאנשים מקבלים מרווק שהוא גם דמות מריאליטי גורם להם להעלות השערות לגבי החיים שלי, אבל אני לא שם, עולם הסטוצים לא מעניין אותי כבר תקופה ארוכה. עכשיו אני שם לאנשים קורנפלקס וגלידה עד גמר המלאי".

זו לא בדיוק התקופה לפתוח עסק, בטח עסק קולינרי. עסקי מזון קורסים עכשיו.

"לא נכון לפתוח עסק לאוכל נקודה, זו סכנת נפשות. אבל מתי זה כן הזמן? צריך לפעול, לא רק לחלום".

וחלמת על עסק לקורנפלקס וגלידה? מה הקשר שלך לזה?

"בגיל 13 הגעתי לעשות סקי מים בפארק דרום בתל אביב, וברגע שנגעתי במים היה קליק ואמרתי לאמא שלי 'בואי לאסוף אותי בגיל 30'. אותו הדבר קרה לי עם הגלידה, אכלתי לפני שנה וחצי משהו כזה בארה"ב, ואמרתי 'אלוהים, רק תגיד לי שאין דבר כזה בארץ'".

הייתה לך התגלות.

"חד משמעית. הוויז'ן שלי היה סופרפארם לקורנפלקס, ומהראש, יחד עם צוות של גלסיאר, קונדיטור, מעצבת ושותפים הגענו למוצר שחלמתי עליו. בהתחלה ניסיתי לשתף פעולה עם חברות של דגני בוקר, הרבה אנשים אמרו לי לא, זה לא רלוונטי, לא מעניין. המון אמרו לי 'שלא תעז, אתה תתרסק'".

צילום: אור דנון

לא האמינו בך?

"אנשים מאמינים בי אבל אומרים 'אחי עזוב, אתה עורך דין, לך תתעסק בדברים גדולים'".

מה באמת הקשר בין משפטים לגלידה?

"קשר קוסמי, חוץ מזה אין קשר".

ופחד מכישלון?

"הפחד מכישלון קיים בכל דבר, בתחרות, באהבה, במערכות יחסים עם המשפחה, אז בטח במשהו שמושקע בו כסף, ומושקע פה המון כסף, סכום לא מבוטל על מקום קטן. כן, אני מפחד, אבל יש דברים אחרים שמניעים אותי, הרצון להצליח, להביא משהו חדש. ואני לא לבד בזה, יש שלושה גופים ששותפים בעסק ומחזיקים באחוזים. אנחנו עובדים כמו מכונה משומנת אבל הקונספט הוא משהו שאני הבאתי לשולחן".

מה תפקידך בעסק?

"כרגע אני עושה הכל. מנקה בבוקר, סוגר בלילה, סופר את הקופה, מכין את הגלידות. אני לא מייצר אותה, יש לנו מייצרת עם מתכון סודי שנעול בכספת אבל אני עומד בדלפק ונותן לאנשים שירות כל היום. אני מנהל תפעולי, קניין, מוכר".

ועושה יחסי ציבור.

"יש לי צוות יחסי ציבור שעושה את עבודתו נפלאה, אני לא בונה את העסק הזה על השם שלי. אם המוצר לא היה טעים לא היה באז, זה שזה מצטלם יפה זה לא רלוונטי".

וזה לא פוגע קצת במיתוג של עמרי הספורטאי, הסלב, הרווק המבוקש?

"אני עמרי בן נתן ואני מוכר גלידה ואני סופר גאה בזה. הדרך להצלחה היא לקום בבוקר חדור מטרה, ואני ספורטאי, אצלי זה Go big or go home".

צילום: אור דנון

אני יודע שאני סלב ולא מרגיש שאני סלב

האינסטגרם של בן נתן (115 אלף עוקבים) מלא במשפטי השראה לועזיים. ליאונרדו דה וינצ'י, אריסטו ודיסני מצוטטים תחת תמונות שלו ללא חולצה, משתלבים בהרמוניה עם פרסומות לבושם יוקרתי ולחברות אופנה. זה כנראה התמהיל הנכון של סלב 2020 ברשת: קצת רוח, קצת חומר, קצת חשבון נפש, קצת חשבון בנק. בגרסתו הנוכחית, בן נתן הוא כבר לא רק יוצא הריאליטי שנכנס לחיינו לפני ארבע שנים בבית "האח הגדול". הוא התבגר מאז, נפרד משתי בנות זוג מפורסמות (קסניה טרנטול, עמה ניהל מערכת יחסים בריאליטי ואחריו, שכללה מגורים משותפים וטבעת אירוסים, ועדן פינס, שאיתה גם חלק דירה, כלב והרבה מאוד תמונות), הגיח בגרסת ה-VIP של "נינג'ה ישראל" וטיפח גם את שרירי הנפש.

"כשיצאתי מהאח הגדול אמרתי אוקיי, אני מפורסם עכשיו, אני יכול להיות מנחה, התחלתי להיפגש עם אנשים ורציתי להצליח בעולם הזה", הוא מודה בבית הקפה הסמוך לקורנפלקסייה החדשה. "אבל בשנים האחרונות, כמה שאני מתפרנס מזה - ואני מתפרנס מזה יפה - לא מעניין אותי להיות זה שכולם מכירים אותו".

אתה עדיין במעגל ההצעות?

"כל הזמן מציעים לי, עכשיו אני עושה קמפיין ל'תמנון' ולאופנועי עופר אבניר, ואפילו אין לי סוכן. תראי, מכירים אותי אבל אני לא כזה מפורסם. עומר אדם מפורסם, אייל גולן מפורסם, ההבדל ביני לבינם זה שאם אני הולך ברחוב כולם מסתכלים עליי, וכשהם הולכים ברחוב אי אפשר ללכת. אצלי זה סלפי פה סלפי שם, הם עוברים סיוט. אבל יש משפט שאומר 'כשאתה חג סביב השמש אל תתפלא אם תקבל כווייה'. הם יודעים מה תופעות הלוואי".

יפה שאתה אומר 'חג סביב השמש', יש סלבס שחושבים שהם בעצמם השמש.

"אני מבין שזה פעם למעלה פעם למטה. בחיים לא הערכתי את עצמי יותר מכל אדם אחר בעולם, גם לא צריך, אלא אם המצאת תרופה לסרטן או לקורונה. אני יודע שאני סלב ולא מרגיש שאני סלב. זה לא רלוונטי לי".

ובכל זאת, לראיון הזה הסכמת למשל. אז עד כמה חשוב לך לתחזק את מה שיש?

"אני מתחזק את זה כי זה כיף לי. האינסטגרם שלי הוא גם עסק, אני לא מתבייש להגיד שאני מרוויח ממנו כסף".

צילום: אור דנון

כמה הקורונה השפיעה על ההכנסות מהאינסטגרם?

"בואי נגיד שקיבלתי את מלוא המענקים מהמדינה, את מקסימום הפעימות. רק כשקיבלתי את מלוא הסכומים הבנתי כמה הפסדתי".

מה חשוב לך שהאינסטגרם שלך ישדר?

"אותנטיות. זה קשה כי יש שם מוצרים שאני משווק, אבל אלה עדיין מוצרים שאני מאמין בהם. פרסמתי למשל את חברת 'דורקס', שבהתחלה פנו אלי וסירבתי לשתף פעולה. ואז מנהל המותג שלהם שלח לי כתבה, קראתי ואמרתי לו 'בוא נעשה משהו', כי הבנתי שהצעירים היום לא משתמשים באמצעי מניעה ושיש עלייה אטומית בהידבקות במחלות מין. לא אמרו לי 'בוא תצטלם עושה סקס עם בחורה וקונדום'. רצו שנשדר משהו אחר. אז אני אומר המון לא, לצילומי עירום בסכום אסטרונומי אני אומר לא. אפילו הייתה לי פנייה מחברה להגדלת איבר המין".

כמה הציעו לך על זה?

"לא שאלתי בכלל, פשוט סירבתי".

ונגיד היו מציעים לך 2 מיליון שקלים?

"על הגדלת איבר המין?"

על לפרסם את המוצר, לאו דווקא להתנסות בו.

"לכל דבר יש סכום את אומרת".

אני שואלת אם בעבור הסכום הנכון היית אומר יאללה, שאנשים יחשבו מה שבא להם ויקפצו לי.

"20 מיליון. חביבי, אם יש לך 20 מיליון אני מוכן להגדיל את איבר המין בשבילך. חוצמזה זה מעליב, למה אני צריך להגדיל אותו? מאיפה אתה יודע מה הלו"ז שם? שמועות? אני דווקא בסדר, לא קיבלתי תלונות עד היום".

אין ספק שקמפיין כזה יכול להוליד אינספור אייטמים.

"אנחנו לא חיים בשביל לעשות אייטמים".

אבל סלבס מתפרנסים מזה.

"אני הבנתי משהו, ככל שתרצה את זה יותר ככה זה יקרה לך פחות".

צילום: אור דנון

אנחנו לא בבעלות של אף אחד

דווקא הדבר שבן נתן רוצה יותר, קורה לו בימים אלה פחות: אהבה. אולי אלה בחירות העבר, אולי הפרסום, ואולי זו דווקא המגיפה העולמית, שעם קורבנותיה הלא מדוברים נמנים גם רווקים. "הקורונה פגעה בסצינת הדייטים, כי צריך להיות בבית, ויש בידוד".

מה שנקרא: זה לא אני, זה פרופסור ברבש.

"בדיוק, זה לא אני, אני מת לקחת אותך לסושיאל קלאב אבל אסור לצאת, זה ברבש!".

והעובדה שאתה אדם מוכר תורמת לדייטים הקיימים?

"אולי זה תורם לבחורה, אני לא אוהב את זה שאני מגיע לדייט עם מישהי והיא כבר יודעת עליי הכל. זה לא כיף כי נקודת הפתיחה שלה טובה יותר. אני גם לא יכול לצאת לדייטים כי לא משנה עם מי רואים אותי ישר מנסים לצלם ולשלוח לערוצי מדיה. אז עושים טריקים, הולכים בירקון עם בגדי ספורט, יושבים בפארק".

זה קצת מוזר, לא?

"דווקא היו לי הרבה דייטים כאלה. שמעי, לא נעים לי להגיד לבחורה 'שומעת? אני מפורסם אז את צריכה לבוא אלי הביתה'. זה נשמע קצת דבילי".

שלא לומר סליזי.

"כן, אז מחפשים אלטרנטיבות".

אז בשביל דייט איתך צריך להתאבזר בטייץ וגוזייה תואמים?

"היום אין דייטים, מי שרוצה תמצא אותי בגלידה עד 2 בלילה. שתבוא להזמין גלידה".

צילום: אור דנון

אם לרווקים בני 34 אין מספיק שיקופים חיצוניים מהחברה מעודדת הילודה, הרי שלעמרי יש גם כזה מבית: תאומו הזהה רועי, גם הוא עורך דין בהכשרתו, נשוי לאלינור קופלר, בתם של הבעלים של רשת סופר פארם ונכדתו של בעל השליטה בקבוצת שטראוס, ואבא לשניים. מבחוץ תאומים, מבפנים פערים תהומיים. "הפערים האלה משקפים את מי שהוא ואת מי שאני, וגם את האחדות בינינו" הוא אומר מבלי למצמץ. "אני רק רוצה שיהיה לו טוב, תמיד מאחוריו, אמות מאתיים פעם בשבילו".

העובדה שיש לו שני ילדים וזוגתו היא יורשת מיליונים בעוד שאתה יוצא עם נשים שמדביקים להן את הכינוי 'גולד דיגרית' - לא משפיעה על הקשר שלכם?

"אני בכלל לא מסתכל על הבחירות שלו, מה שיש בינינו זה משהו שאי אפשר להסביר, זה שונה מאחים אחרים".

אין קנאה?

"בחיים לא. אני רואה את החיים שלו ורוצה בהם לא כי אני מקנא בו אלא כי אני רוצה משפחה וילדים וזה גם הזמן. אנחנו ארבעה אחים, יש לי כבר שבעה אחיינים, אבל החלום של אמא שלי זה לראות אותי עם אישה וילדים".

אתה עושה בייביסיטר לילדים של רועי?

"אני מודה שאני מאוד מפחד מהקורונה אז אני תופס מרחק".

אל תאשים את הקורונה עכשיו.

"למען הגילוי הנאות יש לי בעיה עם תינוקות קטנים, אני פוחד מזה פחד מוות. להחזיק, לקחת אחריות".

בקיצור, לא בא לך להחליף קקי.

"אין לי בעיה להחליף קקי, אבל פעם אחת הם השאירו אותי עם גפן, ומהרגע שהם הלכו הוא לא הפסיק לבכות, אולי יצאו לו שיניים. נדנדתי אותו, עשיתי לו 'שוש', רקדתי לו, הבאתי את השכן ובסוף התקשרתי לאחי. אולי אני פשוט חרא של בייביסיטר".

אוי, אז מה תעשה כשיהיה לך אחד משלך?

"ברשימה שלי של בת הזוג שאני מחפש אני צריך מישהי שלא תפחד מתינוקות, שתדע איך לטפל בהם. אני צריך אישה שתדע לטפל בילד עד גיל שלוש, מגיל שלוש אני אוכל לקחת פיקוד מלא. אני פשוט חייב להבין מה הוא אומר, למה הוא בוכה".

איך אתה חווה את הרווקות שלך בתקופה הזו, של המגפה, של העסק החדש?

"לא טוב האדם לבדו. אני חוזר בארבע בבוקר לבית ריק. המיטה הריקה שלי זה מגניב, אבל עולם הזיונים נגמר מזמן. אני עובר כל כך הרבה, ולפעמים אתה רוצה את הטפיחה על השכם על זה שהלכת לישון בחמש וחצי וקמת בשמונה לעבודה. גם אין למי לפרוק את רגעי האושר. רגעים קשים קל לפרוק עם כולם, עם חברים, עם משפחה, אבל לבוא ולהגיד דברים טובים לא תמיד נעים. אישה מכילה אותך, אני צריך ורוצה מישהי שתכיל את הדבר הזה".

"רוב הסיכויים שבת הזוג הבאה שלי תהיה אנונימית". עמרי בן נתן | צילום: אור דנון

מי הבחורה שאתה מחפש לחיים? חוץ מאמא עד גיל שלוש.

"את יודעת משהו? מתברר שאני לא יודע. אני מזמן לעצמי דברים שאולי לא מתאימים לי".

אתה יכול לצאת עם אישה לא מפורסמת?

"אם היא לא מהעולם הזה היא צריכה ביטחון, היא צריכה להבין שזה חלק מהעבודה הדברים שקורים לי במהלך היום יום. הייתה לי מערכת יחסים עם מישהי מדהימה שלא הצליחה לעכל את העובדה שיש תגובות ויש אינסטגרם ויש עבודות. אני צריך מישהי שתסמוך עליי במאה אחוז, שתבין שלעולם לא אפגע בה".

מה הפריע לבחורה ההיא?

"הפריע לה אם הייתי עושה לייק או עוקב אחרי מישהי, דברים שאני לא שם לב אליהם בכלל".

כלומר לעשות לייק ועוקב למישהי אחרת זה חלק מהחבילה.

"כן, וחוץ מזה אנחנו לא בבעלות אף אחד היום. אני מאמין ב'חיה ותן לחיות', וסמכי עליי, אם הייתי רוצה לעשות משהו לא היינו יחד וגם לא הייתי עושה את זה דרך האינסטגרם".

אז הבעיה שיש לנשים איתך זה שהן מקנאות לך?

"זה קצת יהיר להגיד מקנאות לי, הן לא סומכות עליי ועל מי שאני".

ולמי שחיה את העולם הזה יותר קל להכיל אותך?

"כן, כי היא מבינה את התהליך".

ומצד שני גם עם קסניה וגם עם עדן זה לא עבד. אולי זה בגלל שהכנסתם מצלמות ורשת ותקשורת לחיים שלכם? אולי הפרסום מחבל באהבה?

"אני בחרתי להכניס את כולם לחיים האלה, אבל היו לי בשנה האחרונה גם מערכות יחסים קטנות שלא ידעו עליהן כי בחרתי לא לפרסם אותן, לא להצטלם יחד, לא ללכת להשקות יחד".

זה היה נעים כמו מערכת יחסים מצולמת?

"זה היה אפילו יותר נעים".

אז בת הזוג הבאה תהיה אנונימית?

"רוב הסיכויים שכן. וחשוב לי שתהיה לה אמביציה, כריזמה, אופקים. אחת כזו שתדע לרכב על הסוס. כשמראים לסוסים שליטה אז הם טובים אליך".

אז אתה בתפקיד הסוס?

"כן. אני רוצה שהיא תדע לשלוט, שתהיה חזקה, אני אוהב את זה וטוב לי עם זה. יש לי אמא תת אלוף, שתי אחיות קצינות, גיסתי אלינור כפרה עליה היא טנק, אף אחד לא יעצור אותה. אלה הנשים בחיים שלי ואלה הנעליים שבת הזוג שלי צריכה להיכנס אליהן".

עמרי בן נתן בקמפיין "תמנון" | צילום: מתוך קמפיין ל'תמנון' צילום אהוד שגב

האקסיות שלך נראו כמו נשים חזקות. יש איזו תחושת פספוס שם? במרחק הזמן אתה חושב שעם מישהי מהן זה יכול היה לעבוד?

"אני לא יודע אם אפשר למצוא את האושר במקום שבו איבדת אותו פעם".

עם קסניה גם הייתה טבעת.

"אני אוהב את קסניה אהבת אמת, היא אישה טובה, אני מאחל לה את כל הטוב שבעולם, לקחתי אותה ואת בן הזוג שלה לגלוש בפארק דרום ואחר כך אמרתי לה שהוא מדהים, גבר פגז, שהוא מגיע לה והיא מגיעה לו. יש לי אהבה כנה ואמיתית לקסניה אבל בתור זוג זה לא התאים וזה בסדר".

ועם עדן אין תחושת פספוס?

"ממש לא".

תגיד עמרי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?

"פילנתרופ".

זו תשובה של מלכת יופי.

"אבל זו האמת, אני רוצה לתרום ולעזור, להרים אנשים מהקרשים ולהעמיד אותם על הרגליים, זה מה שעושה לי טוב".

ואיפה אפגוש אותך בגיל 40?

"עם 3-4 ילדים".

זה אומר שאתה חייב להתחיל לעבוד, המלאכה מרובה.

"כן, אבל אל תשכחי שיש לי גן תאומים. זה יכול לעזור".