"אם הייתי אדם חיצוני שלא יודע מי זו מגי טביבי, וקורא את כל הדיווחים עליה, הייתי חושבת שמדובר באחת שהולכת מגבר לגבר. על מי לא אמרו שהייתי איתו? אייל גולן, טום אביב, גל אמיתי, איציק זוהר, ישראל אור. זה נראה כאילו אני מנסה לתפוס עליהם כותרות. וזה לא המצב. אף אחד לא נכון ולא מבוסס"

המצלמות של גיא פינס תפסו את הרגע שבו אייל גולן קיבל ממך מספר טלפון.

"זה כמו בכל אירוע אחר שאני מכירה מישהו ולוקחת טלפון. דיברנו, נפגשנו במסגרת פורום של חברים. מעבר לכך, אני אשמור את הדעות שלי על זה לעצמי".

לא הבנתי. את הדעות שלך על אייל גולן?

"תראי, בכל אירוע אני יכולה לדבר עם בן אדם, ואם נעים לי ובא לי להכיר אותו אז מחליפים טלפונים, אבל באותו אירוע עשרה צלמים עטו עלי כאילו אני בשר לטרף. לא יצאנו, לא היינו ביחד. מה שאומרים זה שטויות".

הרחש הבלתי פוסק סביב חיי האהבה של מגי טביבי (24) מעידים בעיקר על העניין הרב שהיא מצליחה לעורר. משהו באנרגיה שלה, בחיתוך הדיבור הרציני, באופן שהוא היא יורה חיצים לכל עבר גורמים לנו לכולם לרצות לדעת עם מי, אם בכלל, היא מסתמסת בלילות. מאז שהתאהבה מול מצלמות הריאליטי ונכנסה כרוח סערה למדורי הרכילות, נראה שחייה הפכו לפרק של "הכלה מאיסטנבול". טביבי מתוקשרת ומסקרנת, נתפסת על ידי צלמי הפפרצי לצד גברים מוכרים ובהמשך נדרשת להכחיש קיום קשרים רומנטיים איתם. היא דואגת להישאר בפרונט, מקדמת ללא לאות את מותג התכשיטים שלה, אבל נשבעת שבסוף היום היא יושבת לבדה בדירה עם כוס יין. "אם הייתי רוצה זוגיות הייתה לי מזמן, אני כל הזמן באינטראקציה עם גברים. אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בעצמי. אני לא מחכה לאביר על הסוס הלבן".

אולי כבר אין אבירים.

"לגברים היום יש רתיעה מנשים חזקות. קשה להם לעכל אישה חזקה לידם, גם עסקית וגם אישית. הם מתגרדים כשהם רואים אישה שלוקחת לעצמה את הכוח. אבל אני לא מתנצלת על מי שאני, לא מתכופפת כדי להיות מישהי אחרת כדי לרצות גבר. השאיפה שלי זה גבר שידע להכיל את מגי כמו שמגי קיימת, עם כל הפאקים והשגעונות והמצבים והחיים המורכבים". צילום: שי פרנקו

נשמע שגם את נמשכת יותר לטיפוסים המורכבים.

"כן, תמיד נמשכתי למסוכנים, אלה שצריך להכיל אותם ולטפל בהם. זו בעיה".

"אני לא בפרופיל של הבנות שלה, הן צייתניות ואני לא"

עם כל הכבוד לגברים זה לא כל מה שסוער בחייה. בינואר פורסם שטביבי החליטה לעזוב את סוכנת הדוגמניות אלינור שחר אחרי שהייתה חתומה אצלה חמישה חודשים בלבד. הקדנציה הקצרה אצל שחר נתפסה כיוצאת דופן, גחמתית אפילו. שחר נחשבת לסוכנת מיומנת וותיקה, היא מייצגת דוגמניות כמו שלומית מלכה ואלכסה דול; ושחקניות כמו דנה פרידר ודר זוזובסקי. טאלנטיות קרייריסטיות עסוקות ולכאורה חלומה של כל יוצאת ריאליטי. אלא שגם מערכת היחסים הזאת לא התיישבה לטביבי כמו שצריך. "זה לא היה אמור להתפוצץ ככה", היא מסבירה היום. "הודלפה ידיעה לתקשורת וזה הפך לפיל גדול אבל מבחינתי נפרדנו כידידות, זה לא סקנדל ולא הפרת חוזה. אני לא בפרופיל של הבנות שלה, הן צייתניות ואני לא כזו. אני צריכה שמי שרואה אותי ידע לאן אני יכולה להגיע ושאפשר לעשות איתי כל דבר, שיתאבדו עלי".

סיפור כזה בתחילת הקריירה עלול לתייג אותך כטראבל מייקרית.

"כן, כבר קיבלתי תיוג כזה. תשמעי, אין לי בעיה שינהלו אותי אבל זה צריך להיות מסונכרן עם מי שאני. אני לא מגי של החצי שנה הבאה אלא חמש שנים הבאות. זו אולי לא חשיבה אופיינית לילדה בת 24 שצריכה לנצל כל רגע, אבל זו אני". צילום: שי פרנקו

נטולת סוכנות ככל שתהיה, טביבי מדווחת על לו"ז עמוס. היא משמשת כאחת הפרזנטוריות של מותג הספורט והלייפסטייל "אנדר ארמור", ממשיכה להפעיל את MAG, מותג התכשיטים המוזלים שהיא מעצבת ומוכרת ברשת, ומתפעלת את הכל מהדירה ששכרה באחד המגדלים בשכונת צמרת. היא גם מתכננת לסיים את התואר שלה במשפטים מהמכללה למנהל, שהפסיקה כשנכנסה ל"אח הגדול" על תקן הבחורה הרצינית. אז מה היא בעצם, נערת זוהר או תולעת ספרים שבמקרה נקלעה לסיטואציה? "אני עושה הכל כדי לא להיחשב לפליטת ריאליטי. הציעו לי להיכנס לגולסטאר ולא הסכמתי, ואני גם לא נערת אינסטגרם. אני אמנם מדגמנת עכשיו, אבל דוגמנות פחות מושך אותי, אני בכלל רואה את עצמי חזק בעולם המשחק, אולי אפילו מנחה של ריאליטי גדול בפריים טיים".

מה לך ולמשחק?

"זה משהו שתמיד רציתי לעשות, הייתי בעולם הריאליסטי של המשפטים אבל גם רציתי להופיע תמיד, לעשות טלוויזיה וקולנוע. אני לומדת עכשיו אצל גל אמיתי (שהיה מאורס בעבר לאגם רודברג), הוא מכין אותי לאודישנים, עשיתי תפקיד בסדרה של אורי גרוס 'גיבור אמיתי'. אבל עד שלא יהיה לי סוכן אני לא יכולה ללכת לאודישנים".

ומותג התכשיטים שלך, זה קורה?

"בדיוק הייתה לי עכשיו פגישה עם חברה גדולה שרוצה לעשות איתי שיתוף פעולה, לא שאהיה פרזנטורית, לא רק פרצוף יפה אלא נשווק קפסולה בלעדית של תכשיטים שלי בחנויות שלהם. הפכתי לממולחת וחדה יותר בעולם העסקי, אני רעבה לעשות ולטרוף ולהצליח, ואוהבת כסף. אוהבת להרוויח".

יש לך עובדים, שותפים?

"יש לי יועץ עסקי, אחראי על האתר וחברת שיווק ומדיה, אבל אין לי שותף. רציתי להרים הכל בעצמי בעשר אצבעות והשקעתי חסכונות". צילום: שי פרנקו

זה המון הוצאות ומשכורות, איך את עומדת בזה?

"כשאת יודעת להתנהל כלכלית מגיל קטן, לחסוך ולעבוד, זה קורה", היא אומרת בבטחון שקשה לסדוק.

"לא הסכמתי להתגייס לאן ששיבצו אותי, ישבתי בכלא כמה ימים"

הדרייב להספיק ולטרוף היה שם תמיד אבל עד גיל 19 הוא נותב למקום אחד, ספורט. "עד גיל 17 הייתי שחיינית, זוכת אליפות ישראל ואירופה במים פתוחים, ואז עברתי לאתלטיקה, ריצות ארוכות. הייתי אלופת ישראל לנוער ב-3,000 מטר, הייתי כולי בתוך זה והייתי אמורה להתגייס לצבא על תקן ספורטאית מצטיינת. חודש וחצי לפני הגיוס באתי למאמן שלי ואמרתי לו שאני פורשת".

למה?

"הבנתי שאני לא יכולה יותר. שאני רוצה לעשות משהו להתפתחות האישית של מגי. לא הייתה לי התבגרות סטנדרטית, עד הצבא אפילו לא ידעתי מה זה חברים. הייתי מנושלת מהרבה מאוד מעגלי חברים. לא יצאתי למסיבות כיתה וחברים וימי הולדת כי את צריכה לקום לאימון בארבע וחצי, את מסיימת את הלימודים כמו כולם בשלוש וממשיכה לאימון צהריים עד שמונה, ואז שיעורי בית. חייתי על תזונה מדוקדקת, שקילה פעם בשבוע. אף אחד לא חשב על המחיר ששילמתי".

ההחלטה להתגייס למסלול רגיל לא הייתה קלה לעיכול עבור אמה של מגי, ג'ולייט טביבי. זה היה המרד הראשון של בתה. "התחלתי את החיים החדשים שלי בבלגן, לא הסכמתי להתגייס לאן ששיבצו אותי אז ישבתי בכלא כמה ימים, אמא שלי מאוד כעסה", היא משחזרת. "אחר כך הבאתי לה חבר שהיא התנגדה לו. היא גידלה אותי לבד, תמיד הייתה צריכה להיות גם האמא וגם האבא, גם הצד הרגשי וגם הדמות המחנכת. עדיין קשה לה לפעמים עם דברים שכותבים עלי בעיתון, אני כל הזמן צריכה להגיד לה שהכל בסדר איתי".

איפה אבא שלך?

"הוא עזב כשהייתי בת שש, ואמא שלי גידלה אותי ואת אחי לבד. הוא לא שילם מזונות, לא שמר על קשר. זה הסיפור הקלאסי של הורים שמתגרשים והאבא מתגרש מהילדים. קיבלתי את זה כעובדה, ורק כשהתבגרתי התחלתי לשאול שאלות, למה הוא לא שם בעצם". "אני לא בפרופיל של הבנות שלה, הן צייתניות ואני לא כזו" | צילום: שי פרנקו

וקיבלת תשובות?

"לא ממש. אבא שלי זה עדיין סוג של פצע מאוד פתוח, אני מסתובבת עם סימני שאלה גדולים. כשהייתי בת 18 הוא התקשר וביקש להיפגש, אבל לא הסכמתי ועד היום לא פגשתי אותו".

זה יקרה?

"הוא מתקשר פעמיים-שלוש בשבוע אבל אני לא מסכימה להיפגש. עד גיל 18 הכל היה שנאה, כעס, ותסכול. אבל לא יכולתי יותר לסחוב את המטען הזה, אז אמרתי אוקיי, אני לא אכעס ואשנא אותו אבל אני גם לא יכולה לקרוא לו אבא. הוא צריך לזכות בזה ולהיות ראוי בזה. אולי יום אחד אהיה מספיק שלמה לשבת איתו לשיחה אבל אני לא שם".

"אחרי כל מה שעשיתי בשבילו, ישראל ירק על הצלחת שהוא אכל ממנה. אני מרגישה נבגדת"

לתוך מערכת החיים המורכבת הזו, ולאחר שירות צבאי בשטחים, נחתו מלהקי הריאליטי. מסטודנטית שקדנית ומקימת תכנית מנהיגות במכללה ("בעוד שש שנים אני רואה את עצמי בפוליטיקה, אני ימין בדעותיי ושוקלת להצביע לגנץ") - טביבי מצאה את עצמה מפתחת רגשות לישראל אוגלבו, כשבבית מחכה לה החבר. כששבה לעולם האמיתי המציאות הכתה בה. "קיבלתי תווית של בוגדת לאומית. ידעתי שתהיה ביקורת אבל לא צפיתי את המימדים. על גבר היו אומרים שהוא זיין-על, אבל בגלל שאני אישה היה קל להגיד עלי דברים אחרים. אני לא מאחלת לשום בחורה לחוות כזה דבר. לא יצאתי בלילות מהבית אחרי שקבוצה של בנות צעקה לי 'שרמוטה לכי הביתה', אנשים עיקמו גבות ועיניים במשך שבעה חודשים, עד היום".

איך מתמודדים עם דבר כזה?

"החלטתי שאני מנקה כל שארית אפשרית מתווית שכזו. הייתי הפה הכי גדול של עצמי, השגרירה של עצמי, הלכתי לכל ראיון ותוכנית טלוויזיה וניקיתי הכל בעשר אצבעות. היום אני הולכת לישון בשקט בלילה ואף אחד לא מכתיב לי מה לעשות. אם שרמוטה, אז אהיה שרמוטה גאה". צילום: שי פרנקו

למה את וישראל לא ביחד היום?

"אם אני אוהבת מישהו אעשה בשבילו הכל, אני טוטאלית במערכות יחסים, אבל הוא היה קר, מרוחק, לא מחפש את הקרבה שלי ומאוד מבולבל. בהתחלה חשבתי שזה בגלל שהוא זכה, והייתי שם לתמוך בו, אבל הוא דחה אותי בכל צורה. וכשרציתי לסגת לאחור - הוא רצה להישאר בתמונה, זאת נהייתה מערכת של מטפל ומטופל. הוא השאיר בי תקווה שנממש את זה, וזה לא קרה".

מה זאת אומרת?

"אנשים חושבים ששכבנו אבל כלום לא קרה. לא היה בינינו שום רגע אינטימי. היום אני יכולה לומר שאחרי כל מה שעשיתי בשבילו, ישראל ירק בצלחת שהוא אכל ממנה. אני מרגישה נבגדת כי זה היה משחק, הייתי בשבילו כלי בדרך למה שהוא רצה להשיג."

אי אפשר להכריח מישהו לאהוב אותך.

"נכון. אבל אני לא אדם לוחץ או מעיק, פשוט הייתי שם בשבילו. אני יודעת את הסודות הכי כמוסים שלו ובאיזה מצבים הוא היה ומתוך כבוד אליו אני לא פותחת".

אתם בקשר היום?

"שמעתי שיש לו זוגיות, אנחנו לא מסתמסים ולא מדברים. אני לא עוקבת אחריו, בחרתי להשאיר את מה שהיה בעבר, אני אומרת לו שלום באירועים וזהו. יקח לפצע שלי הרבה זמן להחלים כי הוא בגד בי כאדם". צילום: שי פרנקו

אז בעצם מאז החבר שהיה לך לפני האח הגדול, לא היה לך קשר רומנטי אמיתי?

"נכון מאוד. לא הייתי בזוגיות מאז ניק. אני לא יוצאת לדייטים, זה לא מעניין אותי. אני גם לא נותנת למישהו לטפח ציפיות כלפיי. היום אני לא יכולה להכיל עוד אחד לידי, אני מכילה את הדבר הזה שקוראים לו מגי טביבי, לא פייר לקחת מישהו למסע הזה".

איך זה לגור לבד?

"שקט לי פה, אני חוזרת לפינה שלי אחרי יום של פגישות וצילומים ועובדת על משהו מול המחשב, הולכת לישון, זה החיים שלי. אני לא יכולה להגיד שלא חסרה לי אהבה. אני חווה בדידות לא פשוטה לבחורה בת 24. אני גורו במערכות יחסים ומייעצת לכולם אבל אני עצמי, זה לא תואם את הדרך שלי כרגע". צילום: שי פרנקו

ויש לך חברים קרובים, מישהו לדבר איתו?

"אין לי מישהו קרוב אלי עכשיו, לא חברה טובה, חבר טוב. כולם מכירים אותי ואני את כולם, תמיד יש לי עם מי לצאת לדרינק, אבל אין מישהו שאני יכולה לבכות ולספר לו שקשה לי".

עד כדי כך, מגי?

"הלב שלי נמצא במעטפת חזקה שאף אחד לא יכול לחדור דרכה. אם אכנס למערכת יחסים זה יזיז אותי אותי מהדרך שאני נמצאת בה, ואני מעדיפה את הפרק הזה לא לפתוח, להשאיר את זה לתקופת זמן יותר מאוחרת. אני רוצה לחוות את הכאן ועכשיו ולהגשים את החלומות של מגי".

צילום: שי פרנקו | סטיילינג: HOUSE OF STYLE רנה גליקסמן ולימקה | איפור: בן רביבו | שיער: עידן בקשי | ע. סטיילינג- מעיין תורג׳מן | בגדים (לפי לוקים): לוק 1: חולצת מילים - HOUSE OF STYLE BY RENE & LIMKA | לוק 2: מכופתרת ומעיל רוח - TOMMY HILFIGER | לוק 3: שמלה – DIESEL | לוק 4: כובע- ZARA, מכנסיים- H&M, חולצה- ZARA | לוק 5: חליפה- OFF-WHITE ל - FACTORY 54 | תכשיטים- MAG- מגי טביבי