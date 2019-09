הנסיך הארי מגיב לשערוריית המטוסים הפרטיים שלו ושל מייגן מרקל

הנסיך הארי הגיב סוף סוף לשערוריית המטוסים הפרטיים שלו ושל מייגן מרקל במהלך חופשת הקיץ שלהם, והיה לו הרבה מה להגיד בנושא.

בנאום שנשא בהשקת מיזם טרווליסט, פרויקט הקרן המלכותית הראשון של סאסקס, הדגיש הארי: "הגעתי לכאן בטיסה מסחרית. אני מבלה 99 אחוזים מחיי בנסיעות בעולם בטיסות מסחריות. לפעמים נוצרות נסיבות מיוחדות, מפניי שעליי לדאוג שמשפחתי תהיה בטוחה. זה פשוט כמו שזה".

WATCH: “I spend 99% of my life travelling the world by commercial [aircraft]” Prince Harry says at the end of the ecotourism launch when asked about his own travel behaviour. He adds he always offsets all his travel ✈️ pic.twitter.com/1xXvBiXsC4 — Chris Ship (@chrisshipitv) September 3, 2019

כזכור, הארי ומרקל ספגו ביקורת ציבורית רבה, אחרי שטסו לחופשה משפחתית באיביזה במטוס פרטי מזהם, ומשם קפצו במטוס פרטי נוסף לניס שבדרום צרפת. כדי להוסיף שמן למדורה, כמה ימים לאחר מכן תועדו האח הבכור, הנסיך ויליאם, יחד עם קייט מידלטון בטיסה מסחרית שנחשבת זולה במיוחד.

הפרויקט שהשיק הארי, טרווליסט, הוא יוזמה עולמית השואפת להפוך את הטיסות לידידותיות יותר לסביבה ולמתן את השפעתן על המערכות האקולוגיות. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה עם אתר בוקינג, טריפ אדוויזר ועוד. יכול להיות שיש לו קצת נקיפות מצפון?