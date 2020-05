סערה בעקבות ההצהרה של מגזין "פורס" הערב לפיה הם שוללים מקיילי ג'נר את תואר "המיליארדרית הצעירה בעולם". קיילי בת ה-22 הוכתרה כמיליארדרית באוגוסט 2018, וכעת טוענים אנשי המגזין כי בעקבות "רשת של שקרים מצד קיילי ואמה קריס", התואר נשלל.

על פי פורבס, קיילי ואמה הזמינו אותם לאחוזות ולמשרדים שברשותן, והציגו להם מסמכים שמראים שההכנסות מהחברה שקיילי עומדת בראשה - "קיילי קוסמטיקס", עמדו על 307-360 מיליון דולר בשנה בין 2016-2018, בעוד ההכנסות האמיתיות של קיילי עמדו בפועל על 125 מיליון דולר בשנת 2018, 177 מיליון דולר ב-2018, וסכום נוסף שלא צוין בשנת 2016 אבל היה "מוגזם".

https://t.co/8rp6lTwBtp — Forbes (@Forbes) May 29, 2020

המצג שקיילי ייצרה נבע מדיווחי מס כוזבים. "זה ברור שהמחנה של קיילי שיקרו. המעשים שלה מראים כמה האנשים הכי עשירים בעולם נואשים להיראות עשירים יותר". פורבס עוד ציינו בכתבה כי ההון של קיילי עומד על 900 מיליון ולכן היא כנראה תיעשה מיליארדרית בקרוב, אבל היא ללא ספק עיגלה כמה פינות כדי להגיע לתואר מהר יותר

קיילי לא נשארה אדישה לאמירות הקשות של המגזין, ופתחה במתקפה בטוויטר: "מעולם לא ניסיתי להשיג את התואר ומעולם לא שיקרתי. נקודה. 'ייצרה החזרי מס כוזבים'?", ציטטה את המגזין. "מה ההוכחה שלכם? רק חשבתם שהם היו מזוייפים? מה אני קוראת? אבל בסדר, יש לי בת יפהפיה ועסק מצליח, ובעיקר – אני יכולה לעשות רשימה של 100 דברים יותר חשובים כרגע מאשר כמה כסף אני עושה".

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020