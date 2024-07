אשתו של קניה ווסט עלולה לעמוד בפני עונש מאסר של חצי שנה, לצד קנס של עד אלף דולר ורישומה כעבריינית מין. ביאנקה סנסורי נצפתה אתמול צועדת ברחובות לוס אנג'לס ההומים עם חולצת רשת שקופה לחלוטין, שחשפה את שדיה במלואם, ובמקום מכנסיים, תועדה האוסטרלית בת ה-29, שהייתה בדרכה למכון שיזוף, עם מה שנראה כמו בוקסר קצר וצמוד, כשלראשה כובע בייסבול בהדפס צבאי.

את הלוק הביזארי היא חתמה עם עקבים – אלא שנראה שהפעם היא הלכה רחוק – ובניגוד לחוק. כפי שמדווח היום (שלישי) "הדיילי מייל", ההופעה החושפנית של ביאנקה עלולה להיחשב לחשיפה מגונה, משום שחשיפה מכוונת של איברי מין או חשיפת גוף עירום במקום ציבורי, היא פשע בקליפורניה.

Kanye West's wife Bianca Censori could face six months in jail and be registered as a sex offender for 10 years after flashing her bare breasts in latest X-rated stunt in Los Angeles https://t.co/6EU6xRzL0u — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 16, 2024

ביאנקה, אדריכלית במקצועה, צפויה לעמוד לא רק מול השלכות משפטיות - אם אכן יוטל עליה העונש המקסימלי, היא תהיה רשומה כעבריינית מין במשך עשור. לפי הדיווח במגזין, גם מסעדנים שונים בלוס אנג'לס נשבעו לאסור את הכניסה שלה ושל בעלה ווסט לעסקים שלהם, כדי להגן על ילדים ולקוחות.

זה קרה אחרי שנצפתה שוב בלבוש חושפני שהותיר מעט מקום לדמיון, כשיצאה עם בעלה השנוי במחלוקת בסוף השבוע האחרון לארוחת ערב, במסעדת ברביקיו מקומית בעיר. מטעם מספר בעלי עסקים, כפי שדווח, נמסר כי "היא נראית לגמרי מגוחכת. איך מסעדה הגונה יכולה לקבל לקוח שלבוש ככה? אפילו בסופרמרקטים ראשיים יש שלטים בקיץ שמחייבים לבישת חולצה למטרות היגיינה, כשגברים חשופי חזה נכנסו. זה הרבה יותר גרוע".

עוד צוין כי "פעם קיבלת סירוב כניסה בגלל קודים של לבוש – אם לא ענדת עניבה. השתנו הזמנים, עכשיו אתה יכול לסעוד כמעט עירום".

זו כאמור ממש לא הפעם הראשונה שביאנקה מעוררת כעס ציבורי רק מלצעוד ברחובות – או לשבת בפוזיציות שונות ומשונות. קריאות להחרים אותה ואת בעלה עלו בשנה שעברה, וביתר שאת, בעת שהשניים היו בשיט רומנטי על גונדולה במהלך בחופשה באיטליה, שם נצפה ווסט עם המכנסיים למטה, עם ישבן חשוף. ביאנקה מצדה תועדה כורעת בין רגליו - במה שנראה כמו מעשה זימה שלא משתמע לשתי פנים.

בהמשך, הודיעה חברת השכרת הגונדולות כי ביאנקה ובעלה מוחרמים לצמיתות. "אנחנו לא מקבלים מעשים והתנהגויות מהסוג הזה. אדון ווסט ואשתו חד-משמעית לא יתקבלו יותר בברכה על סיפון הסירות של החברה שלנו".