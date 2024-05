סרטון משנת 2016 שהושג על ידי CNN והתפרסם היום (שישי) מראה תיעוד של הראפר שון קומבס (פאף דאדי) גורר ובועט בחברתו דאז, קאסי ונטורה, במהלך מריבה שתואמת את ההאשמות הפדרליות שהוגשו כנגדו ומתנהלת בימים אלו. הסרטון הקשה מציג צילומים שנאספו ממספר זוויות ממצלמת אבטחה ב-5 במרץ 2016, ומציגים את הראפר במהלך התרחשות אלימה שקרתה במלון אינטרקונטיננטל בלוס אנג'לס.

בסרטון, ונטורה יוצאת מחדר מלון והולכת לכיוון המעליות, וקומבס, שלובש רק מגבת סביב המותניים, רץ במסדרון אחרי זוגתו לשעבר. כשהוא מגיע אליה, הוא אוחז בה, תופס אותה בחוזקה בעורף וזורק אותה על הרצפה. בשלב הזה, הראפר בועט בה וגורר אותה לאורך המסדרון. במשך שניות ארוכות הסרטון מתעד רגעי אלימות קשים ובלתי נתפסים של פאף דאדי כלפי מי שהייתה אז זוגתו.

CNN has obtained footage of Diddy repeatedly beating his then girlfriend Cassie in a hotel hallway.



I want to note that Kimora Lee Simmons has warned people about Diddy’s conduct for years, and she has either been attacked for doing so or ignored. Diddy also… pic.twitter.com/VS6rXczXWo