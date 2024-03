לראשונה מאז אשפוזה מוקדם יותר השנה בשל ניתוח בבטן, קייט מידלטון נצפתה בתמונות חדשות. הנסיכה מוויילס נראתה נוסעת היום (שני) ברכב שבו נהגה אמה, קרול, ליד טירת וינדזור בבריטניה. התמונות האלה גורמות לעניין גדול בממלכה בהתחשב בכך שלא ראינו אותה כלל מאז דצמבר.

כזכור, בינואר האחרון נסיכת ווילס עברה ניתוח בבטנה והארמון אפילו שחרר הצהרה רשמית וסיפר שהיא תאלץ להתאשפז למשך שבועיים ולהמשיך את ההתאוששות למשך כמה חודשים בביתה. מאז מצבה של קייט נשאר עמום והציבור התחיל להשלים לבד את פערי המידע כשחרושת שמועות ותיאוריות קונספירציה מופרכות הציפו את הרשת.

בשבוע שעבר הצוות של קייט החליט לשים לזה סוף. "ארמון קנסינגטון הבהיר בינואר את לוחות הזמנים של ההחלמה של הנסיכה ואנחנו נספק רק עדכונים משמעותיים", אמר נציג למגזין פייג' סיקס. "ההנחיה הזו עומדת בעינה". הצוות חזר והדגיש כי מידלטון בת ה-42 "ממש בסדר".