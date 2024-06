omg justin timberlake in HANDCUFFS pic.twitter.com/FGFFTPxVsn — 2000s (@PopCulture2000s) June 18, 2024

אין הנחות סלב: ג'סטין טימברלייק נעצר בלילה שבין שני לשלישי לאחר שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול ברחובות אזור המפטונס שבניו יורק. הזמר בן ה-43 יצא ממסיבה במלון "אמריקן" - ולא עצר פעמיים בתמרור עצור. המשטרה נסעה אחריו, ולאחר שרכבו סטה מהנתיב, החליטה לעכב אותו ולהעביר אותו בדיקת נשיפה, אלא שטימברלייק סירב, ונלקח על ידי השוטרים לתחנת המשטרה.

שעות ספורות לאחר מכן פורסמו ברשתות החברתיות ובעמודי הרכילות מעבר לים תמונות של ג'סטין עצור באזיקים בתחנת המשטרה, כמו גם תמונת המעצר שלו מאותו לילה סוער ודרמטי.

JUST IN: Justin Timberlake's mugshot has been released after he was arrested for drunk driving.



Officers say “his eyes were bloodshot and glassy, a strong odor of an alcoholic beverage was emanating from his breath."



After being pulled over, Timberlake reportedly told cops:… pic.twitter.com/b4Rvfo5xbZ — Collin Rugg (@CollinRugg) June 18, 2024

אתר TMZ דיווח כי בעקבות התקרית הוחלט לשלול את רישיונו של הכוכב לשנה שלמה. מקורות שנכחו במקום טענו כי ג'סטין נראה בעל עיניים מזוגגות ונדף ממנו ריח חריף של אלכוהול.