לצד אירוע המט גאלה שעדיין מסוקר ללא הפסקה, אחד האירועים המדוברים ביותר בשבוע האחרון מעבר לים שייך דווקא ל"הרוסט של טום בריידי" ששודר בנטפליקס - שלוש שעות של עקיצות מהזן המשובח ביותר על שחקן הפוטבול לשעבר. אפילו קים קרדשיאן חטפה חזק באותו ערב כשבמהלך בדיחה על הספורטאי חטפה קריאות בוז מהקהל, וכעת הסערה מגיעה מכיוון אחר: ג'יזל בונדשן, גרושתו של בריידי.

מקורבים לבונדשן מספרים שהיא "מאוכזבת עמוקות" ונפגעה מאוד ש"שוב פעם בריידי בחר לשים את הפוטבול לפני המשפחה". איך היא הגיעה למסקנה הזאת ומה בדיוק קרה שם? אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר באירוע.

אחד אחרי השני עלו לבמה שורת קומיקאים וחברים כדי להעליב את הספורטאי - ונזרקו לא מעט בדיחות מרושעות ואכזריות לאוויר, כיאה לפורמט העוקצני. כשג'ף רוס, קומיקאי שנחשב ל"מלך הרוסטים", התחיל ברצף העלבונות שלו, הוא סיפר בדיחה שבריידי לא כל כך אהב על "פרשת המסאז'" של רוברט קראפט, הבעלים של קבוצת הפוטבול "ניו אינגלנד פטריוטס", שהואשם בשידול לזנות אחרי שנתפס במכון עיסוי שמספק שירותי מין.

TOM BRADY DEFENDS #PATRIOTS OWNER ROBERT KRAFT DURING THE ROAST OF TOM BRADY pic.twitter.com/lRDKbWzTgf — Patriots Global (@PatriotsGlobal2) May 6, 2024

בריידי לחש באוזנו של רוס "אל תדבר יותר על החרא הזה", הגן על בעלי הקבוצה בה שיחק בעבר ודרש ברצינות שלא יהיו יותר בדיחות על הנושא. מנגד, לאורך כל הערב נזרקו לא מעט בדיחות על הנישואים והגירושים של בריידי ובונדשן, רק שהפעם הוא נתן לעקיצות לזרום ללא הפסקה - ולא עצר אותן כדי להגן על אשתו לשעבר.

חלק מהבדיחות אף התייחסו לשמועות על הרומן של בונדשן עם מאמן הג'יו ג'יטסו שלה, איתו היא בזוגיות בשנה האחרונה, וגם שם בריידי לא עצר לרגע את העלבונות הקשים. "אתה ז**נת את המאמן שלך כשעזבת את קבוצת ניו אינגלנד", אמר הקומיקאי קווין הארט, "אבל זה מה שעושים כדי לשמור על האושר שלך. אתה יודע מי עוד ז**ן את המאמן שלו? ג'יזל. היא דפקה את המאמן שלה, איך לא ראית את זה? שמונה שיעורי קראטה ביום? והיא עדיין חגורה לבנה".

Listen to @KevinHart4real absolutely roast @TomBrady about his divorce.pic.twitter.com/JNp9q8TyJp — Mike (@Mikedknight) May 6, 2024

הגנתו של בריידי על קראפט, כשבאותה נשימה נתן לבדיחות על בונדשן לזרום ללא הפסקה, הם אלו שפגעו ברגשותיה וגרמו לה להרגיש שעדיין אכפת לו מעולם הספורט יותר מאשר מחייו האישיים. מקורבים לבונדשן סיפרו למגזין People שהיא חושבת שהבדיחות היו "חסרות אחריות" והיא "מאוכזבת עמוקות מחוסר הכבוד שהיה כלפי משפחתה בתוכנית הרוסט", המקור הוסיף ש"כמו תמיד, ג'יזל שמה בעדיפות עליונה לתמוך בילדיה שהושפעו מהתוכן חסר האחריות ששודר". צילום: Larry Busacca, GettyImages IL

כזכור, בונדשן ובריידי היו מהזוגות היציבים בעולם הבידור והספורט, ותחזקו זוגיות פוטוגנית של 13 שנה. אך לפני כשנה וחצי הם הפתיעו את כולם ובישרו שהנישואים שלהם הגיעו לקיצם. השניים לא הרבו לדבר על הגירושים, עד שבמרץ האחרונה בונדשן התראיינה לראשונה בדמעות על הנושא.

לשניים שני ילדים משותפים, הבת ויויאן (11) והבן בנג'מין (14). לאחר הגירושים היא התקרבה מאוד למדריך הג'יו-ג'יטסו של המשפחה חואקין ולנטה, ומקור אישר בפברואר שהשניים אכן בזוגיות מאז יוני 2023.