אביה של ביאנקה סנסורי מעוניין לשבת ולהתעמת מול בעלה של בתו, קניה ווסט, בגלל החשש שהראפר מרחיק אותה ממשפחתה והופך אותה ל"סחורה זולה", כך חושפים מקורבים למשפחה. הדרישה של האב מגיעה רגע אחרי שביאנקה צולמה עם גרביונים שקופים בלי תחתונים בזמן שיצאה לארוחת ערב עם ווסט בפריז ביום שלישי האחרון - לוק שהיה עלול להכניס אותה לכלא או היה מאלץ אותה לשלם קנס כבד, לפי החוק הצרפתי.

מקורבים סיפרו ל"דיילי מייל" הבריטי שלמשפחתה של ביאנקה "כואב" לראות אותה צועדת ברחוב כמו "סוס פוני לראווה" - ושאלו כיצד ירגיש קניה בעתיד אם גבר היה מתייחס לבנותיו, נורת' ושיקגו, באותו האופן.

Bianca Censori's father 'wants to confronts Kanye West over fears he is turning the architect into 'a tacky n@ked trophy' https://t.co/852KIfz9GD pic.twitter.com/p0KBkxzULe — google9ja updates (@google9ja) February 29, 2024

"אבא של ביאנקה, ליאו, רוצה לשבת כמו שצריך עם קניה ולשאול אותו מה לעזאזל הוא חושב לעצמו כשהוא מצעיד את ביאנקה כמו סוס ראווה עירום וזול", אמר מקור המקורב לביאנקה. "הוא רוצה לשאול את קניה מה הוא היה עושה אם בנותיו, נורת' או שיקגו, היו נראות בציבור עירומות למחצה כשבעליהן מעודדים את זה. הוא יודע שאין סיכוי שקניה יאפשר את זה לבנותיו, אז זה לא הגיוני שהוא יעודד את אשתו לעשות כך".

BREAKING: Kanye West wife, Bianca Censori could face prison or a fine of 15k Euros after she stepped out in tights (and underwear-free) that explicitly revealed her våg¡na, in Paris last night‼️ pic.twitter.com/fKdoeHHGVL — Nyongesa Sande (@NyongesaSande) February 29, 2024

קניה, שנישא לביאנקה בחשאי בדצמבר 2022, הואשם גם ב"הרחקתה" ממשפחתה באוסטרליה. "אם זה לא מספיק גרוע, האיש שאמור להגן על בתם של מר וגברת סנסורי הוא אותו אדם שמרחיק אותה מהמשפחה שלה", המשיך המקורב. "ליאו באמת רוצה להושיב את קניה כדי להודיע לו שהוא פוגע במשפחתה בכך שהוא הופך את בתו האהובה לסחורה זולה. אף גבר לא צריך לעודד את האישה שהוא אוהב לצאת בפומבי ולהציג את עצמה ככה. זאת לא אהבה, זאת שליטה. אפילו החברים של ביאנקה, למרבה הצער, לא מתמודדים עם מה שהיא לובשת בפומבי יותר", אמר המקור, "מה שמפריע להם יותר אלו המבטים המתים בעיניה כשהיא יוצאת עם קניה".

צילום: Arnold Jerocki , getty images