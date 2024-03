שגרירות בריטניה בקייב שבאוקראינה נאלצה לספק היום (שני) הצהרה רשמית חריגה שמאשרת שהמלך צ'ארלס השלישי חי וקיים. זאת, אחרי שהתקשורת הרוסית טענה אתמול שהוא מת, מה שהוביל שורה של אתרי חדשות רוסיים, כולל חשבונות ברשתות החברתיים שמזוהים עמם, לדווח מוקדם יותר היום שהמלך בן ה-75 מצא את מותו כתוצאה מסיבוך של מחלת הסרטן שממנה הוא סובל.

שגרירות בריטניה בקייב שיתפה לפיכך את ההודעה הלא שגרתית, לפיה "הדיווחים על מותו של המלך צ'ארלס הם מזויפים".

We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo — UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 18, 2024

ההצהרה המזויפת, שנראתה רשמית לכאורה מטעם ארמון בקינגהאם, אף כללה מקורות אנונימיים והחלה להתפשט במהירות ברשתות החברתיות. מספר כלי תקשורת בולטים, ביניהם כמה המזוהים כתומכי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, היו בין אלה שדיווחו על החדשות המפוברקות – אולם תיקנו את הידיעה השקרית מאוחר יותר.

ברדיו ספוטניק הרוסי דיווחו לפני שתיקנו את הידיעה כי "המלך צ'ארלס השלישי מבריטניה מת בגיל 75, כך על פי דיווחים בתקשורת". בעיתון הרוסי Mash, למשל, כבר הספידו אותו: "מלך בריטניה צ'ארלס השלישי מת, כך מדווח ארמון בקינגהאם. בנה של אליזבת' השנייה עלה לכס המלכות לפני פחות משנה – ההכתרה התקיימה ב-6 במאי 2023. הוא היה בן 75". בהמשך עודכן כי הידיעה התבררה כמזויפת, אולם העיתון לא התרפס במיוחד כשציין כי "בואו נזכור שלפני כמה חודשים הוא אובחן כחולה סרטן". בינתיים, דוברת שר החוץ הרוסי, מריה זחרובה פרסמה גם כי "לונדון נראית פתטית".

כן אני עוד חי. המלך צ'ארלס ורעייתו | צילום: HENRY NICHOLLS, getty images

רק נזכיר שזה מגיע אחרי שבימים האחרונים מי שמעוררת סערה מחוץ לארמון המלוכה באשר למצבה הבריאותי, היא המלכה לעתיד קייט מידלטון. הנסיכה מוויילס עברה הליך רפואי בחודש ינואר האחרון ולא נראה שכף רגלה דרכה באירוע פומבי וחגיגי מאז חג המולד. נאחל לה ולמלך צ'ארלס בריאות ואריכות ימים.