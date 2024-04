בזמן שקייט מידלטון עוברת טיפולים כימותרפיים ונלחמת במחלת הסרטן, מפגש לא צפוי נרשם בין וויליאם לבין בת משפחה של קייט בפאב במהלך סוף השבוע האחרון. על פי הדיווחים, הנסיך נראה קופץ לפאב בנורפולק יחד עם חמותו, קרול, שעל פי הדיווחים שוהה עם וויל, קייט וילדיהם בחופשת הפסחא.

הנסיך והנסיכה מוויילס בילו את החג עם ילדיהם - הנסיך ג'ורג', הנסיכה שרלוט והנסיך לואי - כשהם התאספו יחד נוכח המחלה של קייט. המלכה לעתיד החלה בטיפולים של כימותרפיה מונעת בסוף פברואר, ודווח כי היא מלאת חיוביות, במצב רוח טוב ומתארת את עצמה כ"בריאה ומתחזקת בכל יום".

לקוחה שנכחה בפאב יחד עם וויליאם וקרול סיפרה: "הכל היה מאוד שקט. הוא פשוט נכנס לפאב. הוא היה עם קרול מידלטון". עם זאת, לפי הדיווחים קייט לא הצטרפה אליהם.

צילום: Dave J Hogan , getty images

החדשות על הבילוי בפאב מגיעות לאחר שוויליאם חזר לרשתות החברתיות, לראשונה מאז חשיפת הסרטן של קייט. הוא הגיב לידיעה לפיה שחקנית הכדורגל האנגלייה רייצ'ל דאלי החליטה לפרוש מכדורגל בינלאומי. רייצ'ל שיתפה פוסט ב-X (טוויטר לשעבר), וכתבה: "אל תבכי כי זה נגמר, תחייכי כי זה קרה". וויליאם, נשיא ההתאחדות לכדורגל ותומך נלהב, שיתף את הפוסט, וכתב: "תודה על כל כך הרבה הופעות בלתי נשכחות". הפוסט הסתיים באות W, המציינת שמדובר בציוץ אישי של הנסיך.

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024

המסר מגיע כאשר וויליאם ממשיך לאזן בין תמיכה באשתו ובמשפחתו ובשמירה על חובותיו הרשמיות כפי שעשה מאז הניתוח של קייט בינואר. הנסיך אמור לחזור לתפקידים ציבוריים לאחר שילדיו יחזרו לבית הספר כשחופשת הפסחא תסתיים.