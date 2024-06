בשנים האחרונות תמונות של בן אפלק עם פרצוף עגום מציפות את הרשת והופכות לויראליות תוך שעות ספורות. התופעה הפכה כל כך נפוצה עד שיש מי שכינה את השחקן "האיש המשועמם בעולם". כעת אפלק מתייחס לראשונה לתדמית שנוצרה לו ומסביר מדוע הוא נראה כל כך כועס בכל התמונות.

אפלק בן ה-51 התראיין לטוק שואו של קווין הארט Hart to Heart, שם הוא שפך את ליבו והסביר שלמרות המקצוע שבחר לעצמו, הוא "קצת ביישן". כך הסביר השחקן: "אני לא אוהב הרבה תשומת לב. זו הסיבה שאנשים רואים אותי והם חושבים לעצמם, 'למה הבחור הזה תמיד כועס?'. אולי כי מישהו תוקע את המצלמה שלו בתוך הפנים שלי? ואני כבר אומר, 'אוקי, הנה זה מתחיל שוב'".

עוד הוסיף השחקן: "זה קורה גם כשאני עם הילדים שלי והם מצלמים אותנו. מה שהייתי באמת רוצה לעשות, הוא הרבה יותר גרוע מפשוט לתת לצלמים מבט כועס. אתם יכולים לצלם אותי במועדון או בבכורה כשאני עם אשתי, לא אכפת לי, אבל עם הילדים שלי זה סיפור אחר". כזכור, לבן יש שלושה ילדים מאשתו לשעבר ג'ניפר גארנר - ויולט, פין וסמואל.

ההיסטריה האחרונה סביב המבט העגום של אפלק הייתה בטקס פרסי הגראמי ב2023 כשישב לצד אשתו ג'ניפר לופז ונראה פחות נלהב. "היה לי כיף בטקס הגראמי. אשתי הוזמנה, וחשבתי, 'טוב, תהיה מוזיקה טובה. זה יכול להיות כיף", אמר אפלק בעבר ל"הוליווד ריפורטר" על הרגע הויראלי.

הוא המשיך, "הלכתי לאירועים בעבר והתעצבנתי. הלכתי והשתעממתי. הלכתי לתערוכות פרסים והייתי שיכור כמה וכמה פעמים. אף אחד לא אמר פעם שאני שיכור. אבל בטקס הגראמי כולם אמרו עליי, 'הוא שיכור'. וחשבתי שזה מעניין".