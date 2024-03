היום סיפרנו לכם שאחרי שהדאיגה לא מעט אנשים בצל ניתוח והיעלמות מסתוריים, קייט מידלטון נצפתה כשהיא נראית "מאושרת, בריאה ורגועה", כך על פי דיווחים מקומיים, בביקור בשוק מקומי. אלא שכעת מגיע התיעוד שמציג את הנסיכה מוויילס לראשונה בפומבי – מאז נעלמה מהרדאר אחרי שנותחה בינואר האחרון ועוררה דאגה ברחבי בריטניה ומחוצה לה.

מידלטון נצפתה בתיעוד שהגיע לידי מגזין TMZ כשהיא לצד בעלה הנסיך וויליאם. השניים אומנם לא התרחקו יותר מדי מביתם שבווינזדור, ויצאו להתרועע בסוף השבוע האחרון בשוק המקומי, מקום שקייט מחבבת, במרחק של כקילומטר מביתם – משם יצאו עם שקיות.

ואכן בתיעוד שהגיע לידי המגזין נראית הנסיכה בבגדים ספורטיביים נטולת דאגות על ראשה, עם חיוך מרוח על פניה, בדומה לבעלה, כאשר השניים נראו משוחחים לרגעים. שלושת ילדיהם של הזוג המלכותי אומנם לא נצפו בסביבה, אבל ב"סאן" דווח כי את החלק הראשון של יום השבת שלהם, הם בילו כשצפו בילדיהם בעת פעילות ספורטיבית.

בהתחלה כאמור וביתר שאת על רקע הספקולציות שהשתוללו באשר למצבה של הנסיכה, לא היו ראיות אמיתיות שיגבו את הדיווח, עד עתה. אחד מעדי הראייה שהבחין בזוג המלכותי סיפר לכלי התקשורת כי הבחין "בזוג שבחר כיכרות לחם. האישה סובבה את פניה והרגשתי שראיתי את הפנים קודם, זה היה מוכר", טען, לפני שהוסיף כי "הלכתי למכונית שלי וכשהם יצאו מהחנות פשוט צילמתי אותם. אני חושב שהם יצאו דרך שער מחוץ לשטח ופשוט נעלמו – לא ראיתי מכונית". עוד הוסיף אותו עובר אורח, כי רצה לשתף את המשפחה שלו בצילומים המכוננים, כדי "להראות עד כמה הם (וויליאם וקייט) היו נורמליים".

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

המלך והמלכה לעתיד של בריטניה צעדו יחסית בקצב מהיר – עניין מעודד בהתחשב בכך שבפעם האחרונה שבה נצפתה הנסיכה מוויילס, היא הייתה בתוך רכבה, זמן קצר יחסית לאחר אשפוזה בבית חולים בעקבות מחלה - שלא הובהרה עד כה רשמית בידי הארמון. גורמים רשמיים מטעם בית המלוכה אומנם מסרו כי קייט תיעדר זמן מה, מה שלא מנע מהתיאוריות באשר למצבה להתפזר.