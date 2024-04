עם חברים כאלה, מי צריך אויבים? השחקן ההוליוודי וגורו הספורט מארק וולברג נתבע על ידי כדורגלן העבר דייוויד בקהאם בסכום ענק של 8.5 מיליון פאונד. השניים היו בעבר חברים טובים, אך החברות נהרסה, הסכסוך התגלה, וכעת הדרמה בין השניים בשיאה.

התביעה מגיעה אחרי שבקהאם טען להונאה, לכאורה, אחרי שהפסיד מיליונים בעסקה שבה היו מעורבים השניים. בקהאם (48) תבע את וולברג ושותפיו העסקיים לאחר שהשותפות עם מותג הכושר F45 כשלה והחברה פשטה רגל. לדבריו, הוא לא קיבל את הכסף שהובטח במניות.

מדובר בתביעה שנגררת כבר תקופה ארוכה ונמשכת מספר שנים, לאחר שבקהאם ושחקן הגולף גרג נורמן הגישו תביעה נגד F45 בבית המשפט בקליפורניה באוקטובר 2022, ואז שופט קבע כי עליהם להגיש תביעות נפרדות.

במסגרת היחסים של בקהאם עם המותג F45, הוא העלה לרשתות החברתיות שלו פוסטים שמראים אותו מתאמן עם הציוד הממותג וקידם את העסק מול מיליוני העוקבים שלו, אך הפוסטים נמחקו מאז.

זוהי לא התביעה היחידה של בקהאם בתקופה האחרונה, ורק לפני שבוע דווח כי הוא זכה בתביעה מול מוכרנים ברשת שזייפו את המותג שלו וזכה בסכום של 240 מיליון פאונד. בתלונה שהוגשה נגד אותם מוכרים, ונחשפה בחלקה על ידי הצהובון "הסאן", נכתב: "המכירה של הפריטים מהווה איום ממשי על המותג, DB Ventures, ומשפיעה על החברה וגם כן על אנשים פרטיים וחברות שרוכשות את המוצרים".