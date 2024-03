מאז ינואר האחרון קייט מידלטון נמצאת במרכזה של פרשה מסתורית. ארמון קנזינגטון בישר כי היא תעבור ניתוח בטן מתוכנן שאחריו היא תהיה מושבתת עד חג הפסחא. אבל מאז שהנסיכה מוויילס שוחררה מבית החולים היא לא נראתה בציבור כלל, מה שגרם לחרושת שמועות וספקולציות על מצבה.

בדיוק לפני שבוע, קצת יותר מחודשיים לאחר הניתוח, קייט סוף סוף התייצבה מול כל העולם ושמה קץ לשמועות כשהיא חשפה שהתגלה בגופה סרטן. למרות הגילוי האמיץ, שמה של קייט עדיין מסרב לרדת מהכותרות עם כאלה שטוענים שהיא לא חולה ולמעשה מדובר רק בסיפור כיסוי.

על רקע אחת התקופות הדרמטיות ביותר בחיי משפחת המלוכה, הנה לכם ציר זמן מדויק של כל ההתרחשויות בחייה של קייט שיעשה לכם קצת סדר.

האשפוז וניתוח הבטן

ארמון קנזינגטון פרסם כי הנסיכה קייט מידלטון אושפזה במרפאת "לונדון" לניתוח שנקבע לה מראש והיא תיאלץ להישאר תחת השגחה בין עשרה ימים לשבועיים. בהודעה נמסר כי הנסיכה תשוב לתפקידיה הציבוריים רק אחרי חג הפסחא, באזור חודש אפריל. בארמון הצהירו גם כי מצבה של קייט אינו סרטני.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

וויליאם יוצא מבית החולים

יומיים אחרי שקייט מידלטון נותחה בבית חולים בלונדון, בעלה המסור הנסיך וויליאם, צולם על ידי צלמי הפפראצי כשהוא מתגנב החוצה מבית החולים כשעל פניו הבעה מעט מוטרדת. באותו זמן הסיבה לניתוח טרם פורסמה ובבריטניה גברה הדאגה למלכה לעתיד.

צילום: Max Mumby/Indigo, getty images

ניתוח מתוכנן?

למרות הניסיון של בית המלוכה לגרום לניתוח הבטן של קייט להיראות מתוכנן ולא רציני, עלו דיווחים כי אפילו הקרובים ביותר של הנסיכה לא ידעו על האירוע. כך עלה החשד שאולי הניתוח לא היה כל כך מתוכנן. החשדות של קהל המעריצים התחילו לבעבע.

השחרור מבית החולים

ארמון קנזינגטון יצא בהודעה רשמית בה נמסר כי מידלטון שוחררה מבית החולים לאחר אשפוז של שבועיים בעקבות ניתוח שעברה בבטנה. "הנסיכה מוויילס חזרה הביתה לווינדזור כדי להמשיך בהחלמה מהניתוח. היא מתקדמת יפה", נכתב בהודעה הרשמית שעלתה בין היתר בעמוד האינסטגרם של וויליאם וקייט. "הנסיך והנסיכה מבקשים לומר תודה ענקית לכל הצוות במרפאת לונדון, ובמיוחד לצוות האחיות המסור על הטיפול שהם העניקו. משפחת וויילס ממשיכה להיות אסירת תודה על האיחולים שקיבלה מרחבי העולם".

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

הרשת חושדת שקייט נעלמה

מאז ההודעה על שחרורה של קייט מבית החולים, הארמון נכנס לדממת אלחוט בנוגע למצבה. היא לא נראתה בפומבי כבר חודשיים, מאז חגיגות הכריסמס, והעדכונים הדלים על מצבה הבריאותי לא הספיקו כדי למנוע מתיאוריות קונספירציה לצוץ ברחבי הרשת – קייט נעלמה. זאת בעיקר כי יום לאחר ההצהרה של הארמון, הנסיך וויליאם נאלץ להחמיץ את טקס האזכרה לסנדק שלו בגלל "סיבות אישיות". הדיווחים הסותרים גרמו לרשתות החברתיות לחשוד שמשהו קורה מתחת לפני השטח.

"קייט בסדר, מתאוששת"

בעקבות התאוריות המשתוללות לגבי מצבה של הנסיכה, הארמון שם קץ לשמועות ומתייחס באופן חריג לסערה: "ארמון קנזינגטון הבהיר בינואר מהם לוחות הזמנים לתקופת החלמתה של הנסיכה ואנחנו נספק רק עדכונים משמעותיים", אמר נציג מטעם הנסיכה. "ההנחיה הזו עומדת בעינה".

תמונת פפראצי ראשונה של קייט

לראשונה מאז אשפוזה, הנסיכה מוויילס נראתה. בתמונות פפראצי לא מאוד ברורות היא צולמה נוסעת ברכב שבו נהגה אמה, קרול, ליד טירת ווינדזור בבריטניה. אבל המעריצים עדיין לא הרגישו מסופקים ועלו טענות כי זוהי למעשה כפילה של קייט.

Kate Middleton proof of life just dropped? pic.twitter.com/g4prm9zq0g — your canadian girlfriend, Alli Roberts (@allitude) March 4, 2024

תגובה ראשונה של וויליאם

דוברו של הנסיך הוציא הודעה קצרה בה הוא מגיב לחרושת השמועות ברשתות ומהמשפט הקצר שלו אפשר היה להבין שלוויליאם די נמאס מכל זה. "ההתמקדות שלו היא בעבודתו ולא ברשתות החברתיות", אמר הדובר, בעקיצה לרמת הרצינות של התיאוריות שמתרוצצות הרשתות.

צילום: Chris Jackson/Getty Images

קייט מפרסמת תמונה ראשונה

בפוסט לכבוד יום האם שעלה בעמוד האינסטגרם הרשמי של הנסיך והנסיכה, קייט שיתפה תמונה מתוקה במיוחד יחד עם שלושת ילדיה, ג'ורג', שרלוט ולואי, ונראתה בריאה, שלמה ומחויכת. לצד התמונה, קייט יצאה בהתייחסות ראשונה למצבה והעבירה מסר לציבור: "תודה לכם על האיחולים החמים והתמיכה המתמשכת לאורך החודשיים האחרונים", כתבה הנסיכה. "מאחלת לכולם יום אם שמח, קייט".

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

סערת הפוטושופ – וההתנצלות

התמונה התמימה כביכול של קייט עם ילדיה, שהייתה אמורה להרגיע מעט את הספקולציות, גרמה לסערה כל כך גדולה שרק ליבתה עוד את הלהבות. מעריצים חדי עין הבחינו שמשהו בתמונה לא כל כך מסתדר, עשו זום-אין וגילו שורה ארוכה של כשלי פוטושופ מביכים במיוחד. סוכנויות הידיעות הגדולות בעולם החליטו באופן חריג להסיר את התמונה מהמאגרים שלהן.

באופן מוזר למדי, בעמוד האינסטגרם של הנסיך והנסיכה עלתה התנצלות בשמה של קייט שכתבה: "כמו צלמים חובבים רבים, אני מדי פעם מתנסה בעריכות (דיגיטליות). אני רוצה להתנצל על הבלבול שנוצר בעקבות התמונה המשפחתית ששותפה אתמול".

הפוטושופ בתמונה של הנסיכה קייט וילדיה | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של בית המלוכה הבריטי

מקורבים דואגים לקייט

על אף הנתק והסכסוך המתוקשר ביניהן, מקורות דיווחו כי מייגן מרקל מאוד דואגת לקייט על רקע השמועות על מצבה הבריאותי – ואפילו ניסתה ליצור עמה קשר דרך הארמון. מרקל ובעלה הנסיך הארי לא דיברו עם קייט ובן זוגה הנסיך וויליאם מאז שעברו לקליפורניה ב-2020.

מי שעוד הביע דאגה כלפי קייט הוא אחיה של הנסיכה המנוחה דיאנה, צ'ארלס ספנסר, שאף אמר שהתאוריות המשוגעות סביב קייט מזכירות לו את הטירוף שהיה סביב נסיבות מותה של אחותו אחרי שנהרגה בתאונת דרכים בפריז.

קייט מידלטון ומייגל מרקל | צילום: Karwai Tang, getty images

קייט מבלה בשוק

מידלטון נצפתה בסרטון ראשון מאז הניתוח כשהיא נראית בריאה ושמחה, צועדת לצד בעלה וויליאם בשוק מקומי באזור ווינדזור. הסרטון השאיר את המעריצים בהלם שלמרות הספקולציות, קייט נראית כל כך חיונית. אבל, כמו ביתר המקרים, יש מי שעדיין סרב להאמין שזו אכן הנסיכה.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw — TMZ (@TMZ) March 18, 2024

זו לא קייט בסרטון

מעריצים בטוחים שמי שטיילה עם הנסיך וויליאם, זו לא הנסיכה מוויילס – אלא כפילה. מתברר שלקייט יש אחת כזו והיא די מוכרת – היידי אגאן. כולם בטוחים שהיא זו שצולמה בסרטון המדובר, אך היא כבר הספיקה להכחיש את הטענות: "החשבונות שלי ברשתות החברתיות השתגעו כי אנשים חושבים שזו אני, אבל אני יודעת שזה לא כך", אמרה אגאן. "הייתי בעבודה אז אני יודעת שזו לא אני", ציינה הכפילה והוסיפה: "אני מאמינה במאה אחוז שמדובר בקייט ובוויליאם בסרטון הזה".

View this post on Instagram A post shared by Heidi Agan (@katemiddletonlookalike)

ניסיון פריצה לתיק הרפואי

על רקע תאוריות הקונספירציה הסוערות אודות מצבה הבריאותי של קייט, אתר הדיילי מייל הבריטי דיווח כי אחד מאנשי הצוות בבית החולים הפרטי שבו אושפזה מידלטון בינואר האחרון, ניסה לפרוץ לתיק הרפואי שלה. "הצוות הרפואי נותר בהלם טוטאלי מההאשמות ומאוד נפגע מכך שקולגה שלהם יכלה, לכאורה, להיות אחראית להפרת אמון ומוסר מסוג זה", מסר גורם מהקליניקה.

קייט חולה בסרטן

הנסיכה מוויילס הודיעה כי היא אובחנה עם מחלת הסרטן והיא עוברת כימותרפיה מונעת. בסרטון שפורסם בעמוד האינסטגרם של הנסיך והנסיכה, מידלטון פנתה לציבור וסיפרה מה קרה מאז הניתוח שעברה: "בינואר עברתי ניתוח בטני בלונדון ובזמנו חשבו שלא מדובר במשהו סרטני", הודתה מידלטון. "הניתוח היה מוצלח. אולם, בדיקות אחרי הניתוח מצאו שיש סרטן בגופי. על כן, הצוות הרפואי שלי הציע לי לעבור סדרה של טיפולים כימותרפיים וכעת אני בשלבים המוקדמים של הטיפול.

"זה כמובן הגיע כהלם מוחלט, וויליאם ואני עשינו כל שביכולתנו כדי לנהל זאת בפרטיות למען ילדינו. כפי שאתם יכולים לדמיין, זה לקח זמן. לקח לי זמן להתאושש מניתוח מורכב על מנת שאוכל להתחיל את הטיפול הכימותרפי. אבל הכי חשוב שלקח לנו זמן להסביר כל מה שקורה לג'ורג', שרלוט ולואי בדרך שמתאימה עבורם ולהבטיח להם שאהיה בסדר".

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

הארי ומייגן יוצרים קשר

שעות אחדות אחרי שהנסיכה מוויילס הודיעה כי היא אובחנה עם סרטן, הנסיך הארי ואשתו מייגן מרקל פרסמו הצהרה רשמית ובה איחלו למידלטון "בריאות והחלמה מהירה. אנחנו מקווים שהם יוכלו לעבור זאת בפרטיות ובשלווה", מסר הזוג.

"הסרטן של קייט הוא שקר"

למרות שהסרטון קורע הלב של קייט גרם להלם טוטאלי ברחבי העולם, עדיין יש מי שטוען שכל העסק מפוברק ונועד כדי להסתיר משהו עמוק יותר שקורה מאחורי הקלעים של הארמון. חברם של הנסיך הארי ומייגן מרקל, כריסטופר בוזי, טען בחשבון הטוויטר שלו שמשפחת המלוכה שיקרה לציבור בנוגע לסרטן וכי התקשורת עוזרת לארמון להפיץ את השקר ולפמפם אותו לציבור. הוא השווה את ההודעה של קייט ולשיתוף הפעולה של התקשורת עם בית המלוכה ל"תעמולה צפון קוריאנית".

צילום: מתוך "הארי ומייגן", נטפליקס

The palace lied, and the British press happily helped them lie. The countless "conspiracy theory" headlines, while knowing a lot of what was being said was true. This is really some North Korea / Trumpian type of propaganda. pic.twitter.com/Qr5SWtLQdL — Christopher Bouzy (spoutible.com/cbouzy) (@cbouzy) March 22, 2024