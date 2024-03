בזמן שהעולם עוד מזועזע מהבשורה המרה של קייט מידלטון משישי האחרון, שבה חשפה כי אובחנה כחולה בסרטן, יש מי שעדיין מפקפק באמינות בית המלוכה ולא מהסס לצאת נגד הממסד. יזם הטכנולוגיה כריסטופר בוזי, חברם הטוב של הנסיך הארי ומייגן מרקל צייץ ב- X (טוויטר לשעבר) כי לדעתו משפחת המלוכה משקרת לציבור.

"הארמון שיקר, והתקשורת הבריטית עזרה להם לשקר", אמר בוזי בפוסט. "כל הכותרות על 'תיאוריות הקונספירציה', בעוד בתקשורת ידעו שהרבה ממה שנאמר היה נכון, זה באמת סוג של תעמולה בסגנון צפון קוריאה או טראמפ", נכתב בפוסט.

The palace lied, and the British press happily helped them lie. The countless "conspiracy theory" headlines, while knowing a lot of what was being said was true. This is really some North Korea / Trumpian type of propaganda. pic.twitter.com/Qr5SWtLQdL — Christopher Bouzy (spoutible.com/cbouzy) (@cbouzy) March 22, 2024

עוד הוסיף בוזי בפוסט המשך: "אני מצטער לשמוע שקייט חולה בסרטן, ואני מקווה שתהיה לה החלמה מלאה. אבל ברור גם שכל שלוש התמונות הקודמות שלה היו מזויפות, והארמון ניסה לכסות את זה". אמרותיו של בוזי זיכו אותו בזעם של רבים מהמעריצים המלכותיים ברשתות החברתיות שתקפו אותו על דבריו. "אמממ, הארמון שיקר? לא, פשוט לא הצלחת להרחיק את האף הקטן והמגעיל שלך מהעניינים שלהם" כתב אחד. "היא אמא לילדים צעירים, אישה, בת, אחות. היא בן אדם, ואסור לרדוף אחריה בתקופה האפלה ביותר בחייה". "אתה נתעב," זעם משתמש אחר. "להשוות אמא חולת סרטן לטראמפ ולצפון קוריאה, זה יותר מגעיל".

צילום: מתוך "הארי ומייגן", נטפליקס

בוזי, שהופיע בסרט התיעודי של הארי ומייגן, שעלה בנטפליקס ב-2022, שיתף בסטטוס אחר ב-X, סדרה של קליפים שבהם נראים מידלטון ובעלה, הנסיך וויליאם, צועדים יחד בשנה שעברה והשווה אותם לסרטון הפפראצי של וויל וקייט מהשבוע שעבר.

"ריכזתי כמה סרטונים ישנים יותר של וויליאם וקייט צועדים יחד, כמו גם הסרטון האחרון משוק האיכרים בווינדזור. תסתכלו ותחליטו בעצמך אם זו קייט או לא. לדעתי, עדיין לא ראינו את קייט בפומבי", כתב בשבוע שעבר. "אמרו לנו שקייט מתאוששת ותחדש את תפקידה המלכותי בקרוב. עם זאת, בסרטון האחרון, היא מחזיקה תיק ומתנועעת בזריזות. אם היא מסוגלת לפעילות כזו, מדוע היא עדיין לא חזרה למלא את חובותיה המלכותיות?", הוסיף בציוץ נוסף.