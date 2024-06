לפני שלושה חודשים קייט זעזעה את העולם כשבישרה שהיא חולה בסרטן בהודעת וידאו קורעת לב. מאז היא לא הופיעה בציבור ולא דיברה, אך כעת, לכבוד מאורע חשוב, היא יצרה קשר לראשונה. רגע לפני הטקס שבו הצבא הבריטי חוגג את יום הולדתו של המלך צ'ארלס - מה שנקרא: אירוע Trooping the Color - הנסיכה שלחה מכתב התנצלות למשמר האירי והביעה צער על כך שלא תוכל להשתתף בחזרה הגנרלית לקראת החגיגות בשבת הקרובה.

"רציתי לכתוב לכם שתדעו כמה אני גאה בגדוד כולו לקראת הטקס", כתבה הנסיכה מוויילס, במכתב שפורסם בעמוד ה-X (טוויטר לשעבר) של המשמר האירי - שעליו היא מפקדת כקולונל של כבוד. "אני מניחה שכל חייל שמשתתף השנה בטקס מתאמן כבר במשך חודשים, ומקדיש שעות רבות כדי להבטיח שהמדים והתרגילים שלהם יהיו ללא רבב. להיות הקולונל שלכם נותר כבוד גדול עבורי ואני מאוד מצטערת שלא אוכל להצדיע לכם בביקורת הקולונל של השנה", הוסיפה. "בבקשה העבירו את התנצלותי לכל הגדוד, אולם אני מקווה שאוכל לייצג את כולכם שוב בקרוב מאוד. אנא שלחו את איחוליי ובהצלחה לכל המשתתפים".

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



בתגובה למכתב של קייט, נכתב בעמוד ה-X של הגדוד: "המשמר האירי התרגש מאוד לקבל מכתב מהקולונל שלנו, הוד מלכותה, הנסיכה מוויילס, הבוקר. אנו ממשיכים לאחל להוד מלכותה בהצלחה בהחלמתה ושולחים לה את איחולינו הטובים ביותר".

היעדרותה של מידלטון מגיע על רקע המאבק המתמשך שלה בסרטן, אותו פרסמה ב-21 במרץ לאחר שהיעדרותה הבולטת מעיני הציבור לאחר ניתוח בטן עוררה דאגה גדולה - ותיאוריות קונספירציה - בקרב מעריציה. עדיין לא ברור אם היא תגיע לאירוע הרשמי שייערך בשבוע הבא, ב-16 ביוני.

צילום: Chris Jackson, getty images

על אף שדיווח של ה"דיילי ביסט" טען שישנו סיכוי שקייט לא תשוב לתפקידיה הציבוריים, מקורבים מוסרים שהיא שוקלת את האופציה להופיע לגיחה קטנה על המרפסת המלכותית במהלך הטקס כדי לנופף לקהל, זאת במידה שהיא תרגיש טוב.