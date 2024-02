כחלק מקידום אלבומה החדש This Is Me... Now, ג'ניפר לופז יצאה גם עם סרט דוקומנטרי שבו היא חושפת את הסודות הכי כמוסים מחייה האישיים ומחוויות העבר שלה שצלקו אותה עד עצם היום הזה.

בסרט הזמרת מספרת לראשונה על כך שמצאה את עצמה לא פעם בתוך מערכות יחסים מתעללות, בהן בני הזוג שלה נהגו בה בכוח ובאגרסיביות בתקריות "קשות ומשפילות". "הגעתי לשפל המדרגה", הודתה באומץ לופז.

"היו אנשים בחיי שאמרו לי 'אני אוהב אותך', ואז עשו דברים שלא עומדים באותו קנה עם המילה 'אהבה'", הודתה הכוכבת בת ה-54. "אתה חייב להגיע לשפל כשאתה נמצא בסיטואציות כל כך לא נוחות וכל כך כואבות, עד שבסופו של דבר אתה פשוט קם והולך. אני לא רוצה את זה יותר בחיי", הוסיפה לופז כשהיא נמנעת מלגלות עם מי בדיוק חוותה התעללות בקשר.

לדבריה, היא הרגישה שהיא "מביטה דרך ערפל" בעודה מנסה לצאת מהמצב "הקשוח" ההוא ששררה בו. נקודת המפנה, היא מספרת, הגיעה כשפסיכולוג שאל אותה לפני מספר שנים איך היא הייתה מגיבה לסיטואציה מתעללת אם זה היה חלילה קורה לבתה. "זה היה כל כך ברור", ענתה לופז. "אני הייתי אומרת לה לקחת את הרגליים שלה, לעוף משם - ואף פעם לא להסתכל לאחור. אבל עבורי, זה היה כל כך מסובך".

צילום: אינסטגרם, jlo

עוד הוסיפה ג'ניפר: "להיות אדם ששולטים בו בכוח זה לא כיף. כלומר, אני מעולם לא הייתי במערכת יחסים שבה הכו אותי, תודה לאל, אבל ללא ספק נהגו בי באגרסיביות ועוד כמה דברים לא נעימים. קשים. משפילים".

כזכור, ג'יי לו הייתה נשואה לזמר מארק אנתוני, להם שני ילדים משותפים, אמי ומקס בני ה-16. לפני כן, לופז הייתה נשואה לאוג'אני נואה וכריס ג'אד. בסוף הנייניטיז היא פצחה ברומן לוהט ומתוקשר עם הראפר דידי, ובתחילת שנות ה-2000 הכירה את בן אפלק, שלימים הפך להיות בעלה הנוכחי 20 שנה מאוחר יותר. ג'ניפר והאקס דידי, 1999 | צילום: אימג'בנק/GettyImages

ג'ניפר לופז ובעלה, בן אפלק | צילום: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin, getty images