ארמון המלוכה הבריטי עובר תקופה לא פשוטה בלשון המעטה, בעיקר נוכח העובדה שגם הנסיכה קייט מידלטון וגם המלך צ'ארלס חולים בסרטן. אלא שכעת טרגדיה נוספת פוקדת את המשפחה המלכותית.

הנסיכה ביאטריס בת ה-35, בת דודם של הנסיכים וויליאם והארי, ובתם הבכורה של הנסיך אנדרו ודוכסית יורק, שרה פרגוסון (פרגי), התבשרה כי פאולו ליאוצו, מי שהוגדר כ"האהבה הראשונה שלה", נמצא מת בחדר במלון במיאמי, כשסיבת המוות היא ככל הנראה מנת יתר, כך על פי הדיווחים.

Princess Beatrice's ex-boyfriend Paolo Liuzzo has died https://t.co/FticvrH8z9 pic.twitter.com/wXl3A4hjHy — The Sun (@TheSun) April 24, 2024

על פי הצהובון "דה סאן", תעודת הפטירה של ליאוצו בן ה-42 מראה כי המוות הטראגי אירע כבר ב-7 בפברואר, אלא שמותו נחשף רק עכשיו. מאז מותו של בן זוגה לשעבר, הנסיכה ביאטריס נאלצה להתמודד עם חדשות לא פשוטו נוספות, לפיהן אמה, הדוכסית פרגי, אובחנה עם סרטן העור.

גופתו של ליאוצו הוטסה ללונג איילנד שבניו יורק, שם נקבר ב-16 בפברואר. סיבת מותו הרשמית טרם נחשפה, אולם קצין במשטרת מיאמי מסר ל"דה סאן" הבריטי כי החקירה מתבצעת בימים אלה, וכי ככל הנראה המוות נבע ממת יתר.

Princess Beatrice’s ex-boyfriend Paolo Liuzzo dies of drug overdose in Miami hotel room: report https://t.co/bQ32LZT0Gd pic.twitter.com/6xZx5tWyqS — Page Six (@PageSix) April 25, 2024

ליאוזו וביאטריס יצאו כשהיא הייתה בת 17, והוא היה כבר בן 23. על אף פער הגילים שהיה ביניהם, משפחתה אישרה את מערכת היחסים והייתה בעדה. אלא שלאורך השנים ליאוזו נאבק במשך שנים בהתמכרות לסמים והימורים, וגם הסתבך לא פעם בפלילים. בשנת 2002 הוא הואשם במעורבות ברצח של סטודנט שלמד איתו באוניברסיטה. בסופו של דבר האישום הופחת לתקיפה בלבד, ונזרו עליו מאה שעות של עבודות שירות בלבד - ושלוש שנות מאסר על תנאי.

אלא שפחות משנה לאחר שביאטריס וליאוצו החלו לצאת, הוא הפר את תנאי המאסר שלו כשבחר לטוס לחופשה משפחתית עם הנסיכה ומשפחתה - מה שבסופו של דבר הוביל לפרידה שלהם.

הנסיכה ביאטריס ובעלה | צילום: getty images

כיום הנסיכה ביאטריס נשואה למולטי-מיליארדר, אדוארדו מאפלי מוזי. ביולי 2020, על רקע מגבלות הקורונה, הם ערכו טקס חתונה אינטימי באחוזת ווידנזור, עם כמות מצומצמת של מוזמנים, ביניהם המלכה אליזבת' המנוחה. לשניים בת יחידה בשם סיאנה שנולדה לפני שנתיים וחצי.