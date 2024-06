במרץ שנה שעברה פריס הילטון הוציאה ספר זיכרונות, ולצדו העניקה ריאיונות חשופים במיוחד שבהם סיפרה כי בנערותה היא חוותה אונס, הטרדות מיניות ומערכת יחסים לא תקינה עם מורה כשהייתה בגיל 14 בלבד. כעת היא מספרת כי כשהייתה בת 16 הוריה שלחו אותה לפנימייה, שם היא חוותה התעללות מזעזעת.

כעת, כחלק מהפעילות של פריס במטרה לקדם חקיקה שתגן על בני נוער בפנימיות, היא העידה בפני הקונגרס האמריקאי על התעללות נפשית ופיזית שעברה בפנימיית "פרובו" בה למדה כנערה. "אני יודעת מניסיון אישי מה הנזק שנגרם מהשהות במתקני טיפול לבני נוער", אמרה פריס בת ה-43 בהצהרת הפתיחה שלה לקונגרס בוושינגטון אתמול (רביעי).

הילטון סיפרה שכשהייתה רק בת 16 היא "נמשכה" ממיטתה והועברה לבית הספר פרובו ביוטה שבארצות הברית, לשם היא נלקחה על מנת להשתקם בעקבות התנהגותה המרדנית. "התוכניות הללו הבטיחו ריפוי, צמיחה ותמיכה, אך במקום זאת לא אפשרו לי לדבר, לנוע בחופשיות או אפילו להסתכל מהחלון במשך שנתיים", הסבירה. עוד טענה הילטון: "דחפו לי בכוח תרופות ואנשים מהצוות התעללו בי מינית", אמרה לפני שחשפה פרטים טראומטיים נוספים. "היו מרסנים אותי באלימות וגוררים אותי במסדרונות, הופשטתי והושלכתי לבידוד", הוסיפה.

בניגוד לעבר, הילטון לא האשימה את הוריה בכך ששלחו אותה לפנימייה ואמרה שהונו אותם ושעשו להם מניפולציות. פריס, שהיא אמא לשניים כבר, דיברה גם על נוער מאומץ, ושלילדים האלה אין הורים שבודקים מה איתם במסגרות האלה. "כאמא, הסיפורים האלה שוברים את ליבי", אמרה. "היחס שהילדים האלה נאלצו לסבול הוא פלילי. אני לא אפסיק עד שהנוער של אמריקה יהיה בטוח".