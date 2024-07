Theo James spotted filming the new campaign of Dolce & Gabbana with Vittoria Ceretti in Capri, Italy



Chimagazinit pic.twitter.com/d7W2X2Ude9 — Theo James Updates (@LeftKidney4Theo) July 8, 2024

לא מספיק עומס החום הכבד שפוקד עלינו בימים האחרונים, עכשיו אנחנו בכלל מרגישים שאנחנו עולים באש - אבל בקטע טוב. ביממה החולפת הרשתות החברתיות מוצפות בסרטונים לוהטים במיוחד שבהם נראה השחקן הבריטי ת'יאו ג'יימס ("הלוטוס הלבן", "ג'נטלמנים") בספידו לבנבן שמציג לראווה את הגזרה החטובה והמטריפה שלו.

Theo James BTS of Dolce & Gabbana campaign in Capri, Italy pic.twitter.com/3aK6fs2GaO — Theo James Updates (@LeftKidney4Theo) July 8, 2024

ג'יימס בן ה-39 נצפה מצלם את הפרסומת החדשה לדולצ'ה וגבאנה על חוף האי קאפרי שבאיטליה - והוא ממש לא היה לבד. מי שלקחה חלק בצילומים הנועזים היא לא אחרת מהדוגמנית האיטלקייה ויטוריה צ'רטי בת ה-26, שבעיקר ידועה כנוכחית של לאונרדו דיקפריו.

BTS of Theo James’ Dolce shoot

Whoopsee pic.twitter.com/7F54EMQq5B — Theo James Updates (@LeftKidney4Theo) July 8, 2024

ג'יימס וצ'רטי נצפו במהלך סצנה אינטימית במיוחד, שבמהלכה הוא רוכן עליה מקרוב, מנשק אותה בתשוקה בלתי נגמרת ועוטף את מותניה בזרועותיו. מאז שהתיעוד המרטיט הזה עלה באין-ספור זוויות לרשתות החברתיות, העוקבים בטרפת, ואנחנו יחד איתם.

ויטוריה ודיקפריו בן ה-49 מנהלים מערכת יחסים די יציבה כבר מאוגוסט שנה שעברה, זאת לאחר שהכירו במהלך הפרימיירה לסרט "Killers of the Flower Moon" בפסטיבל קאן שנערך במאי 2023.

48 year old actor Leonardo DiCaprio is dating 25 year old model Vittoria Cerett. pic.twitter.com/NL2V4TZee0 — Episodes (@episodesent) September 22, 2023

גם ת'יאו התברגן לו כבר לפני שנים, והוא נשוי באושר לרות' קיארני מ-2018, ולשניים שני בנים קטנים. נו, טוב, נותר לנו להמשיך לפנטז.