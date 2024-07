שנתיים אחרי שג'וני דפ וגרושתו, השחקנית אמבר הרד, שמו סוף להליך הגירושים הארוך והאכזרי שידעה הוליווד, נראה שהשחקן בן ה-61 המשיך הלאה. מעבר לים מדווחים כי דפ חובק זוגיות חדשה עם דוגמנית רוסייה בת 28 בשם יוליה ולסובה. מקור למגזין People האמריקאי מוסר כי ג'וני ויוליה "נפגשים פה ושם" ומבהיר כי הם עדיין לא בזוגיות רצינית ומחייבת. "הם לא קוראים אחד לשני חבר/ה".

אתר "דיילי מייל" הבריטי הציף תמונות פפראצי של השניים, שנתפסו בעדשת המצלמה בחמישי שעבר כשהם נראים צמודים בעודם יוצאים מנמל התעופה בלונדון. ולסובה מתגוררת בפראג, שם היא מחזיקה בסטודיו לאיפור ועיצוב שיער - ושם גם פגשה לראשונה את דפ במהלך פסטיבל הסרטים הבינלאומי קרלובי וארי אי אז ב-2021.

לאחר המשפט הארוך והמתוקשר שלו עם גרושתו אמבר הרד בת ה-38, דפ יצא לזמן קצר עם ג'ואל ריץ', עורכת הדין שייצגה אותו בתביעה בבריטניה. השניים נפרדו בנובמבר 2022.

במאי האחרון מקורב לדפ אמר ל-People כי השחקן "שם את בריאותו ורווחתו בעדיפות עליונה בימים אלה", בעודו מתגורר בלונדון. "הוא נמצא באנרגיה טובה ומקיף את עצמו בקבוצה טובה של אנשים. הוא מרוכז בלהתקדם הלאה ושומר על עצמו עסוק. יש לו הרבה הסחות דעת חיוביות, אז אין לו הרבה זמן להיזכר בתקופה החשוכה בחייו. הוא מרגיש משוחרר ומוכן לפרק החדש בחייו". אכן נראה כך.