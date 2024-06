Las personas que aseguraban la gravedad extrema de Kate Middleton han decidido no pronunciarse.



אחרי שעדכנה אתמול במצבה הרפואי, הנסיכה קייט מידלטון נראתה הבוקר בציבור בפעם הראשונה מאז שהודיעה על התמודדותה עם מחלת הסרטן בחודש מרץ האחרון. מידלטון הגיעה לאירוע ה-Trooping the Colour, חגיגות יום ההולדת למלך צ׳ארלס, וכאמור זו הופעתה הראשונה בציבור ב-2024, כשהפעם האחרונה בה נראתה בפומבי הייתה בחגיגות חג המולד בחודש דצמבר האחרון.

כזכור, אמש נתנה מידלטון עדכון ראשון לגבי מצבה הרפואי, שלושה חודשים אחרי שסיפרה על מחלת הסרטן ממנה היא סובלת. בהצהרה אמש, הבטיחה קייט כי תגיע היום לטקס המלכותי שנערך לכבוד המלך - ואכן קיימה. בתמונות מהבוקר קייט נראית מחויכת כשהיא מנופפת למעריצי משפחת המלוכה מתוך הכרכרה, לצדם של שלושת ילדיה, הנסיך ג'ורג׳' הנסיכה שרלוט והנסיך לואי.

Princess Kate has arrived for Trooping The Colour! Full story here: https://t.co/6BfZgKQtoh pic.twitter.com/oYuZbhz0i3 — HELLO! (@hellomag) June 15, 2024

Omg Kate Middleton is smiling!

pic.twitter.com/fMWQiy4ryC — Kandy (@zourkandy) June 15, 2024

בשעה 13:00 (שעון בריטניה) היא צפויה להתאסף יחד עם המלך צ׳ארלס ואשתו קמילה, בעלה הנסיך וויליאם וקרובי משפחה מלכותיים נוספים במרפסת ארמון בקינגהאם לטובת מטס חיל האוויר המלכותי.

ההופעה הפומבית האחרונה שלה, שקדמה לאשפוזה בבית החולים בעקבות ניתוח הבטן, הייתה כאמור בחג המולד האחרון ב-25 בדצמבר. קייט נצפתה אז באחוזת סנדרינגהאם, צועדת אל עבר הכנסייה עם משפחתה, כשהיא אוחזת בידה של בתה הנסיכה שרלוט. בתיעוד מאותו היום קייט נראתה מאושרת ורגועה, בעודה מחייכת לעוברים ושבים בדרך לתפילה.