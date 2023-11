רק בתחילת החודש הזמרת ואשת העסקים עמדה תחת מתקפה לאחר שמותג הביוטי האהוב והמצליח שלה, Rare Beauty, פרסם הצהרה שנויה במחלוקת שאומנם הביעה צער עמוק על המלחמה בישראל - ובאותה נשימה כללה התחייבות לתרום לארגונים הומניטריים שמעניקים סיוע לתושבי עזה: "חובה להגן על אזרחים פלסטינים".

אלא שאמש (שני) גומז מצאה עצמה שוב תחת אש לאחר שהגיעה לכבד את האקס שלה שהתחתן בפריז בחתונה הכי יהודית וישראלית שיש - במהלכה הונף דגל ישראל בגאון על רחבת הריקודים.

Selena Gomez was happy dancing under a big Israel flag at the Zionist wedding. pic.twitter.com/LYqp2fe4ob — Pop☆ (@Popmvsics) November 27, 2023

View this post on Instagram A post shared by Yaakov Shwekey יעקב שוואקי (@shwekey)

מי שעוד נכח בחתונה המטורפת והרים את האווירה היה לא אחר מאשר עומר אדם, שהוטס לאירוע במיוחד והעניק הופעה פרטית למוזמנים. בעוד אדם שר: "תל אביב, יא חביבי תל אביב", הונפו דגלי ישראל ללא הרף לצד קריאות של "עם ישראל חי".

האקס היהודי של גומז, סמואל קרוסט, הוא בעלים של מותג אופנה בניו יורק. השניים יצאו מספר חודשים בודדים בשנת 2015 - וכעת הוא נישא ליהודייה בשם אסתר שמיה בחתונה כשרה ונוצצת בטירת פאר בעיר פריז.

selena gomez attends her friend’s wedding in paris yesterday pic.twitter.com/xfKZ0WuY2f — ana (@withluvselena) November 27, 2023

מסטוריז ותמונות שהועלו לרשתות האחרונות מהחתונה, גומז מיד חטפה ביקורות רבות מצד עוקבים פרו-פלסטיניים על כך שהיא הגיעה לכבד חתונה יהודית שבה התנוססו דגלי ישראל. "ציונית מסריחה ומכוערת! היא גמורה", צייץ גולש אחד. "הייתי מעריץ שלה עד היום וניסיתי להסביר אותה לאנשים, אבל זה פשוט חוצה את כל הגבולות ולא מקובל", כתב מעריץ נוסף.

Ugly square headed Zionist! @selenagomez https://t.co/0bpPPU9V30 — munss✨ (@munsmacaan) November 28, 2023

כזכור, עוד מתחילת המלחמה בישראל ובעקבות מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר, רבים חיכו למוציא פיה של הכוכבת - בעיקר נוכח העובדה שהיא נחשבת לאישה הנעקבת ביותר באינסטגרם עם 430 מיליון עוקבים, מה שבהכרח הופך את ההשפעה שלה לדרמטית במיוחד.

בשלב מסוים גומז כן התבטאה בנושא, כתבה שהיא "לא מסוגלת לסבול פגיעה בחפים מפשע" ואף עשתה לייק לפוסט של אנג'לינה ג'ולי - שלחלוטין גינה את פעולות ישראל וצה"ל בעזה. מאז, היא חטפה מבול של תגובות שליליות - והחליטה לקחת שוב הפסקה מהאינסטגרם, עד שלאחרונה חזרה לפעילות ברשתות.