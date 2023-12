שחקן הקולנוע ג'רארד באטלר ("המטרה: הבית הלבן", "300", "האמת המכוערת") נצפה באחרונה בנוכחותה של דוגמנית ישראלית בת 26, העונה לשם תמי אליגו שנולדה וגדלה באשדוד. באטלר (54) ואליגו הכירו כבר בעבר בפסטיבל קאן - אלא שלפני כשבועיים מתברר שהשניים נפגשו שוב, ומאז חודש ביניהם הקשר.

בימים אלה באטלר מצטלם לסרט דרמה איטלקי חדש "In The Hand Of Dante", לצד שחקני על כמו אל פצ'ינו, ג'ייסון מומואה, ג'וני דפ - ואפילו הנציגה הישראלית שלנו, גל גדות. במהלך שהותו באיטליה לצורך הצילומים, באטלר חגג יום הולדת והאריך את ביקורו - ככל הנראה גם כדי להיפגש עם אליגו.

צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של תמי אליגו

מתברר לנו כי השניים חגגו יחד את יום הולדתו ה-54 של באטלר בנובמבר האחרון, לפני כשבועיים, בדייט רומנטי של ממש במלון יוקרתי בעיר רומא.. "יום הולדת שמח, אהוב", כתבה אליגו לצד תמונה שלהם במסעדת המלון. על פי מקורבים, השניים הכירו השנה בפסטיבל הסרטים בקאן - ומאז שמרו על קשר.

"אנחנו נפגשים ומדברים בכל הזדמנות שיוצא לנו". תמי אליגו | צילום: פרטי

באטלר היה בזוגיות ארוכה של למעלה מתשע שנים עם המעצבת מורגן בראון - וככל הנראה השניים נפרדו מוקדם יותר השנה, מה שהוביל את השחקן לגמרי להמשיך הלאה.

ג'רארד באטלר והאקסית מורגן בראון | צילום: Kevork Djansezian/Getty Images

באטלר ידוע כתומך ישראל, ואפילו הגיע לארץ מספר פעמים. ב-2018 נחת בארץ הקודש פעמיים בהפרש של שלושה חודשים. האחת לחופשה קצרה בחופי תל אביב והשנייה כדי לקדם את סרטו "לצוד את האויב", כשאמר על הבמה כי הוא אוהב את ישראל ומוכן להגיע לכאן בכל הזדמנות. אולם מאז תחילת אירועי השבעה באוקטובר לא העלה דבר בנושא או סייע בהסברה הישראלית.

הכוכב גם ידוע בחיבתו לישראליות. בעבר ניהל מערכת יחסים עם קרינה לאמר, ישראלית הצעירה ממנו ב-30 שנה, נצפה בקרבתן של בר רפאלי, מורן אטיאס ושרי גבעתי.

בשיחה של mako סלבס עם תמי אליגו, היא מספרת לנו: "הוא בדיוק סיים צילומים לסרט חדש, ואני סיימתי צילומים במילאנו - אז הוא האריך את השהות שלו בעוד כמה ימים וקפצתי לביקור. הכרנו בפסטיבל הסרטים בקאן, דרך חברים משותפים. אחד החברים הכי טובים שלו הוא במאי הוליוודי-ישראלי והוא חבר מאוד קרוב שלי. הוא הכיר בינינו - והתחברנו פשוט. הוא אדם מאוד נעים וחברותי, ושמרנו על קשר. אנחנו מדברים ונפגשים בכל הזדמנות שיוצאת לנו כי שנינו על הקו. לא יודעת אם נכון להגדיר את זה כרגע, אבל אנחנו זורמים עם זה".