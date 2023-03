אם חשבתם שהארגנטינאים משוגעים על מסי רק בתקופת המונדיאל - תחשבו שוב. אמש (שני) מאות אוהדים ארגנטינאים הציפו את רחובות בואנוס איירס רק כדי לקבל הצצה לגיבור שלהם, ליונל מסי, שהיה בארוחת ערב באזור. בואו נגיד שהסצנה שנוצרה שם הייתה מטורללת לחלוטין.

כוכב העל של קבוצת הכדורגל פריז סן ז'רמן, חזר לארצו לקראת משחק ידידות בינלאומי מול פנמה בהמשך השבוע. הפרעוש סעד עם משפחתו במסעדת Don Julio בפלרמו וכנראה שהשמועה התפשטה במהירות, כי בין רגע, קהל עצום של אוהדים פנאטים הקיפו את המסעדה בניסיון לגעת באליל הכדורגל.

סרטונים הזויים מראים שמסי הזדקק לליווי משטרתי רק כדי לצאת מהמקום באזור שתיים בלילה. סביב השחקן היה כאוס מוחלט, כאשר כולם ניסו לגעת בו, לצלם אותו, להגיד לו משהו או פשוט לנשום את אותו האוויר שהוא נושם. למרות הכמות האדירה של אנשים, נראה שמסי לקח את האירוע די בטוב, והוא צולם מחייך כשעשה את דרכו יחד עם השוטרים בין ים המעריצים.

