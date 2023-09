דוגמנית העל לשעבר, שנחשבה לאייקון אופנה בשנות ה-90, מצליחה ביממה האחרונה לזעזע את הרשת ואת מדורי הרכילות מעבר לים אחרי שפורסמו תמונות מאוד לא מחמיאות שלה, שבהן היא בקושי ניתנת לזיהוי.

מוס בת ה-49, שהגיעה לארוחת צהריים משפחתית יחד עם אביה ואחיה, נתפסה על ידי צלמי הפפראצי מעשנת מחוץ למסעדה יוקרתית בלונדון. בתמונות מוס נראתה שונה לגמרי ממה שזכרנו, וצילומי תקריב של פניה הצליחו לזעזע את המעריצים.

קייט, שבעבר כונתה "המעשנת הגדולה בכל הזמנים", חטפה אש וביקורות רבות על המראה שלה. היו רבים שביקרו את העובדה שהיא ממשיכה לעשן ולהזיק לבריאותה. "כך נראה מקל סרטן מהלך", נכתב נגדה ברשתות.

אלא שלצד המילים הקשות, היו הרבה שיצאו נגד אותם המבקרים. "היא פשוט נראית כמו דוגמנית בת 49 שמעשנת מגיל 17", כתבה גולשת אחת. "זה נקרא 'להתבגר' וזה משהו, שלצערנו, על פי עיתונים ואתרי רכילות, קורה רק לנשים", עקצה אישה נוספת. "זה נקרא מציאות - בלי פוטושופ, בלי פילטרים, בלי תאורה מיוחדת. אני, לשם שינוי, מאוד מאושרת לראות את זה. אנחנו צריכים יותר כזה!", הטיפה עוקבת שלישית. צילום: Getty Images

צילום: Dominique Charriau/WireImage, Getty Images

כזכור, הדוגמנית הבריטית עברה תקופות קשות של התמכרות לסמים ואלכוהול, אולם לפי הדיווחים - בשנים האחרונות היא כבר לגמרי פיכחת, ואף השיקה לא מזמן מותג שמעודד אורח חיים בריא. "כשהתחלתי לדאוג ולטפל בעצמי, דברים התחילו להשתנות. אני חושבת שאני הכי מאושרת שהייתי אי פעם", סיפרה לאחרונה בריאיון.