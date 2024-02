נראה שהגרושים קים קרדשיאן וקניה ווסט שמו את המחלוקות בצד בשביל בתם הבכורה נורת' ווסט. השניים נצפו כשיצאו יחד לארוחת ערב במסעדת נובו היוקרתית במאליבו. קים הגיעה עם נורת' וחבריה ונראה שקניה הגיע בנפרד מאוחר יותר והצטרף אליהם, בלי אשתו ביאנקה סנסורי.

קניה הגיע כרגיל עם מסיכה שחורה שמכסה את כל הפנים שלו (איך הוא אכל?), וקים נראתה מדהים כמו תמיד בלבוש שקצת יותר הולם את המאורע. הבגדים של נורת' ושל יתר הילדים היו אלה שדווקא משכו את תשומת הלב התקשורתית. כולם לבשו חולצות שעליהן קידום האלבום החדש של קניה, 'Vultures', אלבום שכולל גם אמירות אנטישמיות בין היתר, ביניהן השורה המפורסמת, "איך אני אנטישמי? הרגע שכבתי עם כלבה יהודייה". מקסים.

החבורה העליזה בילתה במשך שעה וחצי יחד במסעדה, כשקניה היה זה שעזב ראשון וקים והילדים עזבו כמה דקות מאוחר יותר. בני הזוג נראים יחד לעיתים רחוקות מאוד בהתחשב בכך שהגירושים ביניהם היו מכוערים למדי, כשקים היא זו שזכתה, אחרי קרב משפטי ארוך, במשמורת מלאה על ארבעת ילדיהם - נורת', סיינט, שיקגו וסאלם.

