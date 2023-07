עלה לה ברמות: אנחנו רגילים לראות את ג'ניפר לופז מתוקתקת מכף רגל ועד ראש כשהיא תמיד מחייכת מאוזן לאוזן - אבל בתיעוד שהגיע לאתר הרכילות TMZ, ג'יי לו נתפסה בעיצומו של התקף קריזה שהסתיים בשלל גידופים וקללות אל עבר צלם הפפראצי שעקב אחריה.

כוכבת העל הגיעה למכון כושר יוקרתי שנמצא ברחובות לוס אנג'לס - ונאלצה להמתין שעובד מבפנים יפתח לה את הדלת, כי ככל הנראה שכחה את כרטיס הכניסה שלה. (כן כן, זה קורה גם לסלבס הכי גדולים בעולם). לופז, שלבשה ארשת פנים די עצבנית ומתוסכלת, הוכנסה לבסוף למקום - אבל זה לא נגמר שם.

Jennifer Lopez Gets Locked Out of Gym, Tells Paparazzi 'F*** You Bye' https://t.co/nRMNuPqhAb — TMZ (@TMZ) July 20, 2023

צלם הפפראצי העיקש המתין ללופז שתצא מהאימון כדי לתפוס אותה בעוד כמה פוזות - אלא שהיא פחות אהבה את הרעיון (בלשון המעטה). לופז לא נראתה במצב רוח כל כך טוב למרות השתחררות האנדורפינים במוח אחרי האימון - ושיגרה צרור קללות אל עבר הצלם, בעודה עולה במהירות על הרכב שלה. "עוף מפה, לך תז***ן. ביי". האם מדובר בסתם יום רע - או בתקופה קשה שעוברת עליה? מבטיחים לעקוב.