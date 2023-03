לאחרונה אישרה משפחתו של השחקן ברוס וויליס כי חלה הידרדרות חמורה במצבו הבריאותי, ובזמן שהאישה שלצדו ב-14 השנים האחרונות ואם בנותיו, אמה המינג, עדכנה את הציבור הסקרן כי היא נעזרת במומחית כדי להתמודד עם המצב, היום (רביעי) מתברר - היא לא היחידה שמתגייסת לעזרה.

מי שגם החליטה לקחת שליטה על העניינים בתזמון מעניין לרגל יום האישה, היא אשתו לשעבר של השחקן ואם בנותיו גם, השחקנית דמי מור בת ה-60, שעברה להתגורר בביתם של הזוג בעקבות האבחנה הקשה. וויליס בן ה-67 שסובל מדמנציה שמתבטאת בשינויים בהתנהגות, כעת יהיה תחת חסותן של נשותיו שמאחדות כוחות כדי לטפל בו.

From the Cannes archives, circa 1997. pic.twitter.com/1Hn8KmuSw2 — Demi Moore (@justdemi) May 17, 2022

הצעד של מור מספיק מדאיג כדי לחשוש ממצבו החמור של וויליס, אבל עכשיו מקור קודר טוען לאתר Radar: "היא עברה והיא לא עוזבת, עד הסוף". וזו לא תהיה הפעם הראשונה שבה השניים שנישאו ב-1987, יגורו יחד מאז התגרשו בשנות האלפיים. מור, שכבר העבירה את מטלטליה אל הבית של הזוג עד להודעה חדשה, כבר אירחה את וויליס באיידהו בתקופת הקורונה.

View this post on Instagram A post shared by WHO Magazine (@whomagazine)

View this post on Instagram A post shared by @hollywoodstars24

בינתיים, נציגה מצד מור אמרה לאתר שהשחקנית לא מחויבת לוויליס ואשתו, בזמן שמקור אחר טען כי היא "מעולם לא עזבה" את הבית שלהם. "בהתחלה אף אחד מחוץ למשפחה לא הצליח להבין מה דמי עושה כשהיא חיה עם האקס שלה ואשתו החדשה, אבל עכשיו זה הגיוני", הוסיף אותו מקור וסיכם בעגמומיות: "עכשיו ברוס ילך לפניה".