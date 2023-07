ימים ספורים אחרי ששרה בריידי, האקסית של השחקן ההוליוודי, ג'ונה היל, עוררה סערה בהוליווד כשחשפה שהוא התעלל בה רגשית וטענה כי הוא "שונא נשים" - כעת השחקנית אלכסה ניקולס (כוכבת "זואי 101") חושפת כי היל תקף אותה מינית במסיבה כשהייתה בת 16 - והוא היה בן 24.

"כשהייתי ילדה בת 16, הוא דחף אותי על הדלת - והכניס את הלשון שלו עמוק לגרון שלי", שיתפה ניקולס באומץ בחשבון הטוויטר שלה. השחקנית בת ה-31 גוללה את כל סיפור ההטרדה, וסיפרה כי היא הגיעה למסיבה הוליוודית, אליה הגיע גם היל. בשלב מסוים של המסיבה, היל ניגש אליה והציע לה סיגריה. השניים יצאו לעשן יחד - אבל במקום זאת, היל, לטענתה, החל לנשק אותה בעוצמה ובניגוד לרצונה.

‘Zoey 101’ star Alexa Nikolas accuses Jonah Hill of forcing himself on her when she was 16 and he was 24. pic.twitter.com/6TtF2pS8Wv — SwordsLazer (@SwordsLazerr) July 12, 2023

"ג'ונה היל לא הושיט לי את הסיגריה, מה שנראה לי מאוד מוזר באותם רגעים - אבל אז בעודנו עושים את דרכו חזרה למסיבה, שאלתי אותו מה לגבי הסיגריה - והוא לא אמר מילה. במקום זה, הוא פשוט דחף אותי אל הדלת והכניס את הלשון שלו לגרון שלי", מספרת אלכסה. "הייתי כל כך מזועזעת שפשוט הדפתי אותו ממני - ונכנסתי פנימה למסיבה במהירות", ממשיכה השחקנית לתאר את רגעי האימה.

בתגובה לטענותיה של השחקנית, היל מכחיש בתוקף את דבריה וטוען לאתר Page Six באמצעות עורכי דינו כי הסיפור שלה הוא "המצאה אחת גדולה". אולם, בשיחה של השחקנית עם אתר הרכילות האמריקאי, היא מספרת כי הייתה מפוחדת כל-כך ממה שקרה ביניהם. "הייתי ילדה, אז מן הסתם שהרגשתי מפוחד וכעוסה. לצערי, זו לא הייתה בפעם הראשונה שלי שעברתי תקיפה מינית כילדה".

"הייתי מזועזעת ומפוחדת". אלכסה ניקולאס | צילום: Michael Bezjian, getty images

רק באוגוסט שנה שעברה, אלכסה ערכה הפגנה מול מטה ניקולודיאון, שם החלה את דרכה בתוכנית "זואי 101" כשהייתה בת 12. במחאתה הודתה כי לא פעם היא "הרגישה לא בטוחה" במהלך שנותיה על הסט והצהירה כי "ניקולודיאון לא הגנו עליי".

אלכסה ניקולס, מתוך "זואי 101" | צילום: Nickelodeon Productions, צילום מסך

מוקדם יותר, בשנת 2021 השחקנית תבעה את בעלה לשעבר, מייקל מילוש, איתו התחתנה כשהייתה בת 19, וטענה שהוא תקף אותה מינית גם כן, והתעלל בה, לכאורה, כשהייתה קטינה.