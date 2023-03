הנסיך הארי הגיע לביקור מפתיע בעיר הולדתו לונדון, אותה עזב יחד עם אשתו מייגן מרקל ושני ילדיו ב-2020. הסיבה הרשמית לשמה הוא הגיע היא כדי לקחת חלק בתביעה נגד עיתון ה"Daily Mail" בגין איסוף מידע באופן לא חוקי. על אף הקרבה הפיזית לארמון, הארי לא ייפגש עם אף אחד מבני משפחתו.

הדוכס בן ה-38 הגיע לבית המשפט העליון זמן קצר לפני תחילתו של דיון בן ארבעה ימים, שבו ייקחו חלק גם אישים מפורסמים אחרים, כולל אלטון ג'ון, אליזבת הארלי וגרושתו של ג'וד לאו, סיידי פרוסט. נוכחים במשפט מסרו כי הנסיך הארי התבונן ביתר תשומת לב במתרחש, ורשם הערות.

Daily Mail publisher ANL has worked hard to keep the full scale of the unlawful information gathering allegations from being made public, but Prince Harry and his 6 co-claimants are ready for their day in court. Clearly catching much of the UK media flat-footed. #PrinceHarryVsANL pic.twitter.com/fzWwcFNi1w — R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) March 27, 2023

חזרתו המפתיעה של הארי מגיעה כמעט שלושה חודשים לאחר שחשף את מערכת היחסים הבעייתית שלו עם אביו ואחיו הנסיך וויליאם, באוטוביוגרפיה השנויה במחלוקת שלו Spare. זו הפעם הראשונה שהנסיך נמצא בבריטניה מאז הלוויה של סבתו, המלכה אליזבת, שנערכה בספטמבר.

על אף החזרה המרגשת למגרש הביתי ולמרות הבעת רצון הדדית להתפייסות, הארי לא יפגוש אף אחד מבני משפחתו. הנסיך וויליאם יוצא לחופשה עם אשתו קייט מידלטון ושלושת ילדיהם - ג'ורג', שרלוט ולואי - מאחר שהילדים נמצאים בחופשת חג הפסחא.

לגבי המלך צ'ארלס, הוא היה אמור להיות בצרפת בביקור ממלכתי, אך הטיול נדחה בשל הפגנות וחוסר שקט במדינה. במקום זה, המלך והמלכה קמילה יטוסו לגרמניה ביום רביעי. צ'ארלס, יחד עם קמילה, יתחיל את הביקור הממלכתי בן שלושה ימים בגרמניה וזהו הביקור הממלכתי הראשון בתקופת שלטונו. בינתיים, בעוד שישה שבועות בלבד, ההכתרה של צ'ארלס וקמילה תתקיים במנזר וסטמינסטר - ונוכחותם של הארי ואשתו מייגן מרקל עדיין בסימן שאלה.

ומה לגבי התביעה, אתם בטח שואלים?

כשהתביעה נגד המגזין הוכרזה באוקטובר 2022, עורכי דינו של הארי טענו כי הוא נמנה עם שבעה אנשים נוספים ש"נודעו לראיות משכנעות ומציקות ביותר לכך שהם היו קורבנות של פעילות פלילית מתועבת והפרות גסות של פרטיות על ידי העיתון".

התובעים טענו בתביעתם כי השתמשו נגדם בפרקטיקות בלתי חוקיות שכללו הצבת מכשירי האזנה במכוניותיהם ובבתיהם על ידי חוקרים פרטיים, הקלטה חשאית של שיחות טלפון פרטיות, תשלום למשטרה עבור מידע רגיש, התחזות כדי להשיג מידע רפואי מבתי חולים וממתקני טיפול, ומניפולציה בלתי חוקית לגישה לחשבונות בנק, היסטוריית אשראי ועסקאות פיננסיות אחרות. במערכת ה-Daily Mail מכחישים את ההאשמות ומכנים אותן "מגוחכות", כך דיווח ה-BBC.