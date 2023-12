צילום : Photo by Prince WilliamsWireImage.

אלוף העולם ומתאגרף העבר פלויד מייוות'ר היה בין הראשונים להתגייס למען מדינת ישראל בכל הכוח מאז החלה המלחמה. כעת, אחרי שהשקיע מאמצים רבים, במסגרתם שלח את מטוסו הפרטי עמוס בציוד ובכל טוב היישר לארץ, הוא זוכה להוקרה בטקס מיוחד במיאמי, פלורידה, כפי שמדווח היום (רביעי) מגזין TMZ.

מתאגרף העבר נכח אמש בטקס המכובד לצד 600 כוכבים אחרים, ביניהם גם שירי מימון, ששרה את התקווה ואת השיר "When You Believe", לצד שחקנים יהודים, שגייסו למעלה מ-4 מיליון דולר למען ישראל, באירוע שנועד לאסוף תרומות עבור מגן דוד אדום. שם, גם הוענק למייוות'ר פרס "אלוף ישראל" על תרומתו למדינה בזמנה הקשה ביותר.

הגיעה לערב הגאלה. שירי מימון ופלויד מייוות'ר | צילום: מתוך אינסטגרם

כזכור, מייוות'ר שלח את המטוס הפרטי שלו לישראל עם יותר מ-5,000 ק"ג של אספקה לאזרחים ולצבא. זאת, אחרי שניהל שיחות וידיאו עם ארגון סיוע מהארץ, כך על פי הדיווח במגזין. בנוסף השתתף המתאגרף בעצרת פרו-ישראלית בלוס אנג'לס, שם צעד עם תומכי ישראל נוספים.

מלבד לחלוק כבוד למייוות'ר, ששלושה ימים מפרוץ המלחמה העלה פוסט שבו כתב "אני עומד לצד ישראל מול הטרוריסטים של חמאס", האירוע בפלורידה כלל גם מכירה פומבית בשידור חי. במסגרת האירוע הוקרן גם סרטון מחווה למתאגרף, בהשתתפות מנכ"ל מגן דוד אדום, אלי בין.

