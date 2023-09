בזמן שבת זוגו, ברונה ביאנקרדי, נמצאת בהיריון מתקדם עם ילדם הראשון - נראה שניימאר מרשה לעצמו להתהולל ולחגוג עם נשים אחרות. העיתונאי הברזילאי ליאו דיאס מדווח ביממה האחרונה כי כוכב הכדורגל נתפס מבלה במסיבה פרטית בספרד, כשהוא רוקד צמוד מאוד לשתי נשים שונות.

אחרי ששיחק במוקדמות למונדיאל 2026 בברזיל, הוא נסע לברצלונה - שם הגיע כאורח מיוחד למועדון הלילה העונה לשם "סאלה אפולו". למרות שהאבטחה במקום הייתה כבדה במיוחד - זאת כדי להגן כביכול על ניימאר מפני הדלפת סרטונים מחשידים במהלך הערב - תיעוד מטריד שלו מתרועע קרוב מאוד לשתי נשים פורסם - ומסעיר את הרשת.

באותה המסיבה האקסלוסיבית, ניימאר פגש גם באיבאי ליאנוס, כוכב רשת ספרדי ידוע בן 28, איתו אפילו הצטלם. התמונה של השניים הועלתה ברשתות החברתיות - מה שמוכיח שאכן ניימאר נכח במועדון באותו הלילה.

העיתונאי הבריזלאי יצר קצר עם אביו של ניימאר, אולם השיחה איתו רק עוררה יותר סימני שאלה בנוגע לתקרית. "הוא רווק. או שלא", אמר האב - והוסיף: "הוא וברונה במערכת יחסים, וזה לא קשור לזה". נציגיו של ניימאר התעקשו כי הוא "מאוהב" בבת זוגו - ואף ביקשו "להניח להם".

כזכור, הדרמה הזו מתרחשת כחצי שנה לאחר שניימאר וברונה בישרו בהתרגשות על כך שהם מצפים לילד ראשון יחד. השניים שיתפו תמונות היריון, שבהן נראה ניימאר מנשק את הבטן המבצבצת של ברונה.