אחרי שאושפז אתמול (רביעי) בבית החולים ועורר לא מעט דאגה בכל רחבי העולם, כעת ניתן לספר כי טראוויס בארקר, בן זוגה של קורטני קרדשיאן ומתופף להקת בלינק 182, אושפז בגלל דלקת בלבלב. על פי מקורבים לכוכב, הדלקת התחילה בגלל בדיקת קולונוסקופיה שעבר המוזיקאי ממש לאחרונה.

טראוויס התחיל לסבול בלילה שבין שלישי לרביעי מכאבי בטן עזים, בגללם הוא "בקושי הצליח ללכת". יחד עם בחילות והקאות, הוא וקורטני החליטו כי עליו להתפנות באופן מידי לבית החולים, ואחרי לא מעט פוסטים מלחיצים מצד כל בני המשפחה, שכללו אמירות כמו "תתפללו עליי" וכדומה, התגלה כי טראוויס סובל מדלקת בלבלב.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K