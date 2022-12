מאז הבוקר (רביעי) הרשת כולה מדברת רק על הריאיון של בלה חדיד למגזין "ווג", בו היא חשפה בכנות שוברת לב התמודדויות מורכבות שמלוות אותה מילדות. הכוכבת אמרה שהיא הייתה "האחות המכוערת" של ג'יג'י, אמרה שהיא אכלה "רק סלרי ופטל", וחשפה שהיא עברה ניתוח אף בגיל 14 בלבד. חדיד אמנם לא חשפה אם אמה היא זו שגרמה לה לפגוש מקרוב את שולחן הניתוחים בתור קטינה, אבל ברגעים אלה יולנדה חדיד נמצאת תחת מתקפה.

לא מעט גולשים נחרדו מהעובדה שאמה של הדוגמנית אפשרה לה לשנות את פניה בהליך כירורגי בגיל 14 בלבד, ויצאו בטוויטר במילים קשות נגדה. "יולנדה חדיד היא חתיכת ח*א. היא גרמה לילדות שלה להיות כל כך חסרות ביטחון, שהן היו צריכות לעשות ניתוח בגיל צעיר ולהתמודד עם הפרעות אכילה", צייצה אחת הגולשות, ואחרת הוסיפה: "14? בגיל 14? יולנדה חדיד, אני אתפוס אותך בגיהינום".

Yolanda Hadid is a piece of shit for breeding so much insecurities in her children that they had plastic surgery at a young age and eating disorders https://t.co/z7WhYw4x44