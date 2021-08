שבוע עמוס עבר על כוחותינו: שריפות השתוללו בכל העולם, אלפי חולי קורונה חדשים אובחנו, והתחילו דיבורים על סגר נוסף בחגים, אבל אף סערה לא הייתה חזקה יותר מסערת השערות של נטע אלחמיסטר, שהצליחה לשגע את הרשת עם תמונה, ובכן, רגילה לחלוטין.

הדוגמנית היפהפיה הצטלמה עם ביקיני קטנטן כמו שהיא נוהגת לעשות לא מעט פעמים בשבוע, אך מאות אלפי הגולשים שלה בחרו להקניט אותה על מספר שיערות בלונדיניות מהממות שהופיעו על הבטן שלה. "איכס, יש לך שערות בבטן", "תגלחי את הבטן", ו"יא שעירה", כתבו לה מספר גולשים, וגולש אחר העיר - "איזו פרווה של פומריניאן". כמובן שכדי לקחת דוגמה מנטע שלנו ביטלנו מיד את התור הקרוב לשעווה, יצאנו לרשת, והכנו לכם את רשימת הסלבס השיערות של הביצה העולמית והמקומית. מה גילינו? את מה שידענו תמיד: אתן מושלמות בדיוק כמו שאתן, עם או בלי שערות.

חמוד שהגולשים הישראליים מרשים לעצמם להתפוצץ על נטע אלחמיסטר, דוגמנית מקומית מן השורה הראשונה, אבל אנחנו תוהים איך אותם גולשים היו מגיבים אם הם היו פוגשים לרגע את ריהאנה (מה שלא היה קורה בחיים), ורואים על הרגליים שלה פלומה מהממת של שערות יפהפיות. האם הם היו עוצרים הכל כדי להגיד לה "וואט אר יו דואינג? יו לוק לייק איי פומריניאן"? לא רק שהתשובה היא לא, אלא שכנראה שבאותו רגע הם היו שוקלים בעצמם להתחיל לגדל שיערות ברגליים. כן, כי גם לריהאנה יש.

אמנם עדיין לא נחקק חוק שאוסר על נשים לטפח את שיער הגוף שלהן, אבל המתקפה ההזויה שהאופה דניאל קיציס ספגה בחודשים הראשונים לפריצתה הזכירו לנו כמה נפלא לחיות במדינת ישראל. האופה הנערצת, שהעמידה מאות זוללי פחמימות בתורי ענק בכל רחבי הארץ, החליטה שלא בא לה להוריד את השיער בבית השחי שלה – וקיוותה לחיות את חייה בשלום עם בתי שחי שעירים. אלא שאז הגיעו הגולשים, מהדורות החדשות והכתבים הסקרנים, ושאלו את שאלת השאלות שלא צריכה להישאל בחיים: "תגידי, דניאל, מתים על החלות שלך ועל התמונות עם בעלך החמוד, אבל כאילו, לא בקטע שיפוטי או משהו, סתם בא לנו לדעת - זה היגייני? כל השיער הזה?".

אז למי שלא היה איתנו בשיעור האחרון בביולוגיה נזכיר ששערות בבית שחי של אישה לא פחות היגייניות משערות בבית שחי של גבר, ואם כקורא ממין זכר פרצוך מתעוות ברגעים אלה, נציע לך, ממש בנימוס, ללכת לעשות שעווה. באמת, רק פעם אחת. זה הרבה יותר היגייני.

הלאה לדוגמנית שהכי אוהבת את עצמה, והכי גורמת לנו לרצות לאהוב את עצמנו לפחות כמוה – אשלי גראהם. עמוד האינסטגרם של אשלי מלא בתמונות שזועקות אהבה עצמית, על הצד הטוב ביותר שלה. אשלי היפה נמצאת כעת בעיצומו של הריונה השני, אבל ביום ההולדת האחרון שלה, שחל בחודש נובמבר, אשלי העלתה תמונה שבה היא פילינג הרסלף במקסימום – כשבבית השחי שלה לא מעט שערות מהממות. לא יודעים להסביר את זה, אבל דווקא בארצות הברית המעריצים בוחרים *לפרגן* לעוקבים שלהם, ולאשלי כתבו "מתה על השיערות בבית השחי אחותי!", "כולנו בני אדם. אנשים צריכים להספיק לצפות מאיתנו לחיות לפי סטנדרטים". בקרוב אצלנו, בעזרת השם.

השחקנית יובל לוי פרצה לחיינו כעוזרת הבימאי הצ'כי ב"חזרות" (כאן 11), ובפברואר האחרון, רגע אחרי הפריצה הגדולה, היא יצאה בפוסט חשוף בו גילתה שהיא הפסיקה להסיר שיער. "כבר ארבע שנים שלא גילחתי את השחי, וחוץ מזה שזה קצת מסריח בקיץ, זה לגמרי כלום ושום דבר", היא כתבה. "גם ברגליים אני לא מורידה וגם לא למטה. מעולם לא ממש אהבתי להוריד. הייתי מורידה שיער פעם בכמה חודשים לפני איזה אירוע חשוב, עד שהבנתי שזה פשוט מיותר. בבית ספר למשחק עשיתי פעם תרגיל שבו עשיתי לעצמי שעווה ברגליים מול כל הכיתה. בשלב מסוים המורה עצר אותי ושאל, 'יובל, זה מוביל לאנשהו?'. כן! לייאוש! זו הייתה המטרה, והיא הושגה במלואה. שמחה שיצא להם לחוות מקרוב את הייאוש שבלהוריד שיערות". ווי פיל יו, יובל.

