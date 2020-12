בריטניה התחילה היום להזריק חיסונים לאזרחים, בזמן שחלקים גדולים מהמדינה עדיין בסגר. על פי דיווחים רבים מעבר לים, בשורת החיסון תגיע בקרוב גם למשפחת המלוכה הבריטית, אבל עד שזה יקרה – הנסיך וויליאם וקייט מידלטון מעוררים סערות לא קטנות במדינה.

הזוג המלכותי יצאו לטור באזורים נבחרים בבריטניה, במטרה להודות לעובדי שירותי הבריאות במדינה. אולם כשהשניים הגיעו לסקוטלנד הם הצליחו לעצבן כמה מהמקומיים, שבימים אלה נאסר עליהם לעבור בחופשיות בין איזורים רבים במדינה כחלק מההגבלות של נגיף הקורונה.

What about the "No travel in or out of tier 3 and tier 4 areas" rule? or the "No travel into or out of Scotlad" rule? Everyone is equal but some are more equal than others! — Judy Young (@JudyProudfoot) December 8, 2020

I live in Northumberland, currently in tier 3, the advice is not to travel unless necessary, another case of one rule for one, I'm sure they could have done a virtual tour and those venues could have streamed them to intended audiences... — rebel with causes (@jamessmyth17) December 8, 2020

"לא ראיתי את הנכדים שלי מאז אוגוסט, אבל הם פשוט יכולים להסתובב חופשי?", צייץ אחד התושבים בזעם, ואחר פנה למשטרה המקומית: "למה הם לא נעצרו או קיבלו דוח? הם עוברים על החוק, ואין חריגה לבני מלוכה בחוק". אדם נוסף זעם על התמונות, וקבע: "זו סתירת לחי. אנשים לא יכולים להתחתן, לא משתתפים בלוויות ואסור להגיע לבקר בבתי החולים. מה חיוני בביקור של וויליאם וקייט?".

גופי תקשורת שניסו להשיג תגובה ממשפחת המלוכה – נענו בשלילה.

Should send them away and fine them the 10 grand, totally unnecessary travel at this time, one rule for them and one for the rest of us again — michael cunningham (@mike24sponge) December 8, 2020