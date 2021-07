Prince George is Me, when a new episode of #Loki starts



אתמול (א'), אחרי משחק מותח במיוחד באיצטדיון וומבלי, איטליה קטפה את אליפות אירופה בכדורגל, כשהביסה את אנגליה במגרש הביתי שלה. למשחק המותח הגיעו כל הכוכבים הכי נוצצים באנגליה, בניהם גם דיוויד בקהאם, טום קרוז וקייט מוס, אבל מי ששוב גנב את ההצגה היה הנסיך ג'ורג', בנם בן השבע של הנסיך וויליאם וקייט מידלטון, ששבר לנו את הלב מול המצלמות.

הנסיך הצעיר הגיע יחד עם אביו ואמו לתא ה-VIP של המשחק המדובר של השנה, וצפה בו בריכוז לאורך כל אורכו. כשאנגליה הבקיעה את השער הראשון ועקפה את איטליה עם 1-0, ג'ורג' הצעיר קפץ במקומו בהתרגשות וחיבק את אביו ואמו הנרגשים, אבל בשלב הפנדלים, כאשר המצב הלך והחמיר עבור האנגלים, ההתרגשות של ג'ורג' הלכה ונעלמה, עד שהפכה לעצבות שוברת לב.

Prince George having the time of his life. pic.twitter.com/JtukgtRQ63 — Gert's Royals (@Gertsroyals) July 11, 2021

Prince George hugging his mom The Duchess of Cambridge at Wembley tonight pic.twitter.com/IM2wEE4JGc — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 11, 2021

ג'ורג' הנרגש הגיע עם הוריו גם למשחק רבע הגמר של היורו, בו אנגליה הביסה את גרמניה עם 2-0. באותו משחק ג'ורג' דווקא יצא נרגש מאצטדיון וומבלי, מה שבבירור לא התאפשר אחרי ההפסד המוחץ של ליל אמש. "הפנים של ג'ורג' מסכמות את התחושות שלי ושל עוד מיליונים כרגע", כתב הפוליטיקאי האנגלי, פיטר ויטלי. "אבל העובדה שעלינו לגמר מביאה כל כך הרבה אושר וגאווה למדינה. הם ראויים להערכה ולהערצה".

The sadness on Prince George’s face represents all of England: pic.twitter.com/zkUiHL0i3A — Brittani Barger (@bbargerRC) July 11, 2021

are things so worthy of admiration. Onwards and upwards ⁦@England⁩ pic.twitter.com/CWIOd5i9gG — Peter Whittle (@prwhittle) July 11, 2021