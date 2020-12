אין ספק שדונלד טראמפ הכניס את הרשתות החברתיות עמוק לחיינו, כשהוא מייצר גלים בכל רחבי העולם ואפילו משפיע על המדיניות של פייסבוק וטוויטר. אחרי ארבע שנות כהונה עמוסות שכללו מאות אלפי ציוצים, פוסטים מסומנים ודיסאינפורמציה - הנשיא טראמפ יאלץ בחודש הבא להיפרד מהחשבונות הרשמיים שלו – ולהעביר אותם הלאה. איך זה הולך להיראות? יותר מסודר ממה שאתם חושבים.

ברק אובמה, הנשיא ה-44 של ארצות הברית, היה הראשון לפתוח חשבונות רשמיים ברשתות החברתיות עבורו, עבור הגברת הראשונה, ועבור סגן הנשיא. בתחילת כהונתו, בשנת 2009, הוא פתח חשבונות טוויטר, פייסבוק, פליקר, וימו, אייטיונס, ואפילו מייספייס, אבל את הציוץ הראשון תחת השם @POTUS (President Of The US – נשיא ארצות הברית) הוא עשה רק בשנת 2015.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.