בקיץ האחרון ג'ף בזוס, מייסד חברת "אמזון", קיבל ממגזין "פורבס" את הטייטל המכובד – "האיש הכי עשיר בעולם". עם הון עצמי של 212 מיליארד דולר, לא מעט חברות בנות ועשרות נכסים יוקרתיים בכל רחבי העולם, בזוס ללא ספק הרוויח את התואר המכובד ביושר – וכעת הוא עושה צעד גדול שמראה שהוא לגמרי נהנה ממנו.

על פי דיווחים מעבר לים, בזוס רכש לאחרונה נכס ענק במיאמי בכ-78 מיליון דולר. הנכס, שמשתרע על פני 14 דונמים ובו שלושה מבנים שונים, ממוקם על שפת הים של האי מאוואי שבהוואי ומוקף בעצים ירוקים וטבע משדע. אם זה לא מספיק, סביב הנכס יש לא מעט ערוגות לבה רדומות מהר הגעש Haleakalā.

