סערה בטוויטר בעקבות שתי עדויות של נשים שטוענות שהותקפו מינית על ידי הזמר ג'סטין ביבר. מדובר על שני מקרים שקרו בשנת 2014 ו-2015 בארצות הברית, כאשר חשיפה אחת גררה אחרת וכרגע הציטוטים גוררים עשרות אלפי תגובות ושיתופים.

המקרה הראשון נחשף על ידי אישה שמזוהה בשם דניאל, ובציוץ היא כתבה "קוראים לי דניאל. בתשיעי במרץ 2014 הותקפתי מינית על ידי ג'סטין ביבר". דניאל שיתפה את הסיפור שלה, שהתחיל במסיבה אליה הגיעה בתקווה להצטלם עם הכוכב. "הייתי בת 21 והגעתי למסיבה הזו. ג'סטין היה עם האקסית שלו - סלינה, ואחרי מספר שעות ניגש אלינו אדם ושאל אותי ואת החברות שהגעתי איתן אם נוכל להישאר אחרי המסיבה לפגוש את ג'סטין. כמובן שאמרנו כן".

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

דניאל המשיכה וסיפרה כי ג'סטין הזמין אותה למלון בו שהה וננעל איתה בחדרו בזמן התקיפה. "הוא גרם לי להסכים שלא לספר שום דבר ממה שקורה באותו הערב וטען שאני עלולה להסתבך. הייתי בשוק כשהוא נישק אותי. הבנתי שזה סימן שאני חייבת לשתוק", היא כתבה. "הוא דחף אותי על המיטה והוריד את הג'ינס שלבשתי. אמרתי לו שזה הולך רחוק מידי מבחינתי, אבל הוא כפה את עצמו עליי וחדר ללא הסכמה".

רק בשנה שעברה המתלוננת סיפרה לחברים קרובים ובני משפחה על המקרה, והשיתוף שלה בטוויטר גרר תגובה נוספת של אשה שלטענתה הותקפה גם מינית על ידי ג'סטין בשנת 2015. "אני מאמינה לדניאלה. גם אני הותקפתי על ידי ג'סטין ביבר", היא כתבה, והתחילה לגלולל את הסיפור שלה. "ג'סטין לקח אותי לחדר שלו במלון והתחיל לנשק אותי, לגעת בגוף שלי וללטף אותי. ביקשתי ממנו להפסיק, והדגשתי שאנחנו לא יכולים לעשות סקס כי אני שומרת את עצמי לנישואים, אבל הוא דחף אותי על המיטה והוריד לי את הבגדים. דחפתי אותו ובעטתי בו עד שהצלחתי להימלט מהחדר".

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

נכון לכתיבת שורות אלה לא יצאה מטעמו של ביבר כל תגובה רשמית, אבל עמוד מעריצים שלו פנה לאחת הדמויות הבכירות בצוות שלו שהדגישה שבתאריך עליו דניאל סיפרה, ביבר שהה איתה בדירת אייר בי-אנד-בי, אך ציוץ אחר שנמצא בטוויטר מראה שוב כי ביבר אכן שהה באותו מלון בתאריך המדובר.

THIS TWEET IS FROM 2014. THIS TWEET CONFIRMS THE GIRL’S STORY. THIS TWEET CONFIRMS JUSTIN BIEBER WAS AT THE FOUR SEASONS HOTEL. BELIEVE THE VICTIMS pic.twitter.com/20Y22jg7nO — sar loves camila (@bippitycabello) June 21, 2020