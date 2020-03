רק אתמול דיווחנו לכם שהארי ומייגן נמלטו במטוס פרטי מביתם החדש בקנדה ישירות לאחת השכונות המבוקשות בהוליווד. הזוג המלכותי (כמעט לשעבר) מתכננים לרכוש בית לצד כמה מהכוכבים הגדולים בעולם, אבל שעות אחרי שנחתו בארצות הברית נשיא המדינה, דונאלד טראמפ, ארגן להם קבלת פנים לא חמה במיוחד.

"אני חבר טוב ומעריך של המלכה ושל הממלכה המאוחדת", צייץ הנשיא בחשבון הטוויטר שלו. "על פי דיווחים הארי ומייגן, שעזבו את הממלכה, היו אמורים לגור לצמיתות בקנדה. עכשיו הם עזבו את קנדה לארצות הברית, אבל אנחנו לא נשלם את דמי האבטחה שלהם! הם יהיו חייבים לשלם!".

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!