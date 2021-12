בינואר הקרוב נציין שנתיים לעזיבתם של הנסיך הארי ומייגן מרקל את משפחת המלוכה הבריטית. השניים הודיעו בינואר 2020 על התפטרותם מהמחויבויות המלכותיות שלהם, ומאז הם חיים באושר ועושר באחוזת ענק בלוס אנג'לס. כעת, בראיון לקידום חברת הסטארטאפ בה הוא עובד, הנסיך הארי יצא בהצהרה לא מודעת בעליל - שהצליחה להכעיס רבים.

הנסיך הבריטי התראיין למגזין "Fast Company" וקידם את חברת BetterUp, בה הוא עובד בתפקיד בכיר. החברה בה הנסיך עובד עוסקת בבריאות הנפש במקום העבודה, והנסיך ניצל את ההזדמנות כדי לספר את הזווית שלו בכל הקשור לקורונה ולעזיבת מקומות עבודה.

Prince Harry – a man paid millions for doing sweet FA – brazenly advising mere mortals 'stuck in jobs that don't bring them joy' to quit stinks to high heaven.

His woke rhetoric is becoming deeply irresponsible and reckless.

My new @MailOnline columnhttps://t.co/ildiVdKfWz — Dan Wootton (@danwootton) December 6, 2021

"לא כל גלי הפיטורים שהיו בקורונה היו רעים", הוא אמר בראיון. "למעשה, זה הסימן שעם מודעות עצמית מגיע הצורך בשינוי. הרבה אנשים בכל העולם היו תקועים בעבודות שלא עשו אותם מאושרים, ועכשיו הם שמים את הבריאות הנפשית ואת האושר שלהם במקום הראשון. זה משהו לחגוג".

מיותר לציין, כי גלי הפיטורים בשנת הקורונה הראשונה הביאו לקריסתן של מיליוני משפחות בכל רחבי העולם, כשהם מחריבים עסקים, מורידים אנשים מתחת לקו העוני והורסים מפעלי חיים שלמים. כשההצהרה של הנסיך הבריטי הגיע לרשתות - התעוררה סערה לא קטנה.

So, multi millionaire Prince Harry who has never held down a proper job in his life and has never had to worry about paying bills says quitting jobs brings joy and it’s actually good for “self awareness” Couldn’t make it up, please someone, anyone, make it stop! ‍♀️ — Spirited1 (@helen_spirit1) December 6, 2021

The person who lives in an £11million mansion, has millions in the bank, and no proper job, is advising us to: "quit our jobs if they don't bring us joy" and says "leaving work is something to be celebrated." How would you know anything about work Prince Harry?! — Belnotsosilentnow (@Oneofthesilent1) December 6, 2021

"אז האיש שחי באחוזה של 11 מיליון פאונד, עם מיליונים בבנק ובלי עבודה נורמלית מייעץ לנו 'להתפטר מעבודות שלא מביאות לנו אושר', ואומר ש'עזיבת עבודה זה משהו לחגוג'. מה אתה יודע על עבודה, הנסיך הארי?", צייצה אחת הגולשות, ואחרת הוסיפה: "הנסיך הארי, המולטי מיליונר שמעולם לא דאג מחשבונות, אומר שלהתפטר מהעבודה מביא אושר. הוא אומר שזה דבר טוב 'למודעות עצמית'. בבקשה תגרמו לזה להפסיק!".