Today @realDonaldTrump wandered out of his own office and left Medal of Freedom recipient, Dan Gable, standing there with no clue what to do. "More Presidential than anyone in history." pic.twitter.com/S5b2FLPWoZ

ככל שהימים עוברים ואנחנו מתקרבים לסוף הכהונה של דונלד טראמפ – כך אנחנו נעשים יותר ויותר עצובים. ולא בגלל שנתגעגע למדיניות שלו בכל הקשור למדינת ישראל, להתחממות הגלובלית, או לזכויות מיעוטים – אלא בגלל כל הזהב שהנשיא המכהן מספק לגולשים ברשתות החברתיות.

השבוע, ולקראת סוף כהונתו, טראמפ העניק את מדלית החירות הנשיאותית היוקרתית למתאבק האגדי לשעבר, דן גייבל (72). הטקס נערך באחד החדרים בבית הלבן, ונכחו בו חברים קרובים ובני משפחה נרגשים, מאבטחים, ועשרות אנשי תקשורת. אחרי שטראמפ העניק את המדליה לדן הנרגש הוא ענה על מספר שאלות מהתקשרות (שנגעו בעיקר לרודי ג'וליאני חולה הקורונה), וכשסיים את העניין התקשורתי הוא הרים את האגודל, נופף לשלום, יצא מהחדר – והשאיר את דן ההמום חסר אונים לחלוטין.

While presenting the Medal of Freedom to wrestler Dan Gable, Trump brags about Gable's record but then lies and says, "in politics, I won two. So I'm 2-0. And that's pretty good too." (Trump lost the election to Joe Biden.) pic.twitter.com/NdndtshS8D