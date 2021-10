ג'סטין טימברלייק וג'סיקה בייל הם הזוג שאנחנו לנצח נחלום להיות. ברזומה שלהם יש מיני שערוריית אמון שהם צלחו, שני ילדים מתוקים ולא מעט כסף שחסכו – וכעת הם מתכננים להכניס עשרות מיליונים נוספים לכיס, מעסקה מוצלחת שהם כבר מתחילים לרקום.

בשנת 2002, רגע אחרי הפרידה מבת זוגו דאז, בריטני ספירס, ג'סטין רכש אחוזת ענק בכשמונה מיליון דולר. האחוזה, שמשתרעת על פני 1,200 מ"ר, כוללת שבעה חדרי שינה ו-13 חדרי אמבטיה בבית הראשי, ועוד שני חדרי שינה ביחידת האירוח. לאחרונה הבית שופץ על ידי המעצבת הנודעת אסתי סטנלי, ובעיצובו ניתן למצוא אלמנטים מודרניים וכפריים, מטבח מפואר, חדר כושר וחדר קולנוע.

ג'סטין וג'סיקה נהנו מהנכס שנים ארוכות, בילו בסלון החיצוני, השתכשכו בבריכה הענקית ושיחקו במגרשי הטניס, וכעת הם מתכננים להיפרד. השניים מעמידים כעת את הנכס המפואר למכירה בסכום האסטרונומי של 35 מיליון דולר – פי 4.3 (!) מהסכום בו הוא רכש אותו אי שם לפני קרוב ל-20 שנה.

Leaving LA? Justin Timberlake and Jessica Biel's gated estate w/ guest house and 85-foot pool lists for $35M https://t.co/1DiaSgNt6G via @WSJ